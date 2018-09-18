宏騰辦慈善高爾夫球賽 助弱勢聾啞學生

宏騰運動公司今年與台南大學附屬啟聰學校合作舉辦慈善高爾夫球賽，活動所得將捐給南大附聰作為高爾夫培育基金使用。（洪榮志攝）

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宏騰運動公司舉辦的慈善高爾夫球賽，每年均邀請各企業及公眾人士以團隊或個人名義參與，讓參加者寓慈善於運動，幫助更多弱勢學童。繼去年與台中惠明盲校合作後，今年則與台南大學附屬啟聰學校合作，活動所得扣除成本後將捐予南大附聰作為高爾夫培育基金使用。

宏騰董事長林琪畯表示，根據過去接觸國外聽障選手的經驗，發現國內也可以 嘗試培訓聽障選手，因而搭起與台南大學附屬啟聰學校合作的橋梁，希望透過此次活動，讓聽障學生也有機會接觸高爾夫球，開拓運動視野。

林琪畯認為，啟聰學校的學生，雖有聽覺上的障礙，但肢體動作及運動機能與聽力正常的人無異，且相較一般的聽力正常學生，聽障學生因不受外界聲音的干擾，更能專心在自己的運動表現，在極為需要專注力的高爾夫運動中獲得極大優勢。

台南大學附屬啟聰學校校長陳秀雅也說，期待透過與宏騰運動的合作，培 養聽障學生運動專長、增進其自信心外，也同時內化學生品德，期許學生在過程中不斷挑戰、不斷自我突破，讓自己更進步。

參與練習的呂同學指出，每周2次、每次2小時的訓練過程，需要一直重複練習相同的動作，剛開始真的覺得很無聊，但是漸漸挑戰越來越遠的推桿，看到小白球進洞時會很有成就感，就會想給自己更難的目標，一步一步慢慢去達成。

支持此項賽事的台南市議員許至椿強調，今年七月宏騰運動正式落腳台南，台南會館設備完善，室內高爾夫訓練器及練習果嶺一應俱全，非常適合作為培訓場地。他期待透過此次的活動，讓台南大學附屬啟聰學校學生開拓新視野，甚至將來在高爾夫球場上也有屬於自己的舞台。

(中時 )

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