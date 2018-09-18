宏騰辦慈善高爾夫球賽 助弱勢聾啞學生

2018年09月18日 16:12 中時 洪榮志

宏騰運動公司舉辦的慈善高爾夫球賽，每年均邀請各企業及公眾人士以團隊或個人名義參與，讓參加者寓慈善於運動，幫助更多弱勢學童。繼去年與台中惠明盲校合作後，今年則與台南大學附屬啟聰學校合作，活動所得扣除成本後將捐予南大附聰作為高爾夫培育基金使用。

宏騰董事長林琪畯表示，根據過去接觸國外聽障選手的經驗，發現國內也可以 嘗試培訓聽障選手，因而搭起與台南大學附屬啟聰學校合作的橋梁，希望透過此次活動，讓聽障學生也有機會接觸高爾夫球，開拓運動視野。

林琪畯認為，啟聰學校的學生，雖有聽覺上的障礙，但肢體動作及運動機能與聽力正常的人無異，且相較一般的聽力正常學生，聽障學生因不受外界聲音的干擾，更能專心在自己的運動表現，在極為需要專注力的高爾夫運動中獲得極大優勢。

台南大學附屬啟聰學校校長陳秀雅也說，期待透過與宏騰運動的合作，培 養聽障學生運動專長、增進其自信心外，也同時內化學生品德，期許學生在過程中不斷挑戰、不斷自我突破，讓自己更進步。

參與練習的呂同學指出，每周2次、每次2小時的訓練過程，需要一直重複練習相同的動作，剛開始真的覺得很無聊，但是漸漸挑戰越來越遠的推桿，看到小白球進洞時會很有成就感，就會想給自己更難的目標，一步一步慢慢去達成。

支持此項賽事的台南市議員許至椿強調，今年七月宏騰運動正式落腳台南，台南會館設備完善，室內高爾夫訓練器及練習果嶺一應俱全，非常適合作為培訓場地。他期待透過此次的活動，讓台南大學附屬啟聰學校學生開拓新視野，甚至將來在高爾夫球場上也有屬於自己的舞台。

(中時 )