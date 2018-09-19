台北》社民黨北市議員參選人 籲衝破議會黑箱

2018年09月19日 07:14 中時 張潼

社民黨召集人范雲18日率4名北市議員參選人到市議會前開記者會，主張「衝破議會黑箱」。他們認為，北市議會可以錄影、錄音、現場直播，但各委員會卻只能錄音，應儘快擴充預算改善設備不足問題，人民才有機會審視委員會的開會情形。

松山信義區議員參選人游藝指出，根據《台北市議會錄影錄音管理規則》第2條規定，台北市議會應於進行大會會議、施政報告、質詢及聽取報告議程時，製作錄影、錄音，並得對外現場直播，然而在各委員會會議上僅能製作錄音。但為什麼首都市議會只能有條件公開？且委員會是法案產出的關鍵場域，市議會應盡快擴充預算，改善設備不足問題，讓人民有機會審視委員會的開會內容。

士林北投區參選人劉仕傑也說，大會會議有詳細的速紀錄，然而委員會會議記錄，僅能夠看出誰出席、誰提問，以及誰回覆，全無談話的詳細內容。

另外，中正萬華參選人許菡芸也表示，根據《台北市議會錄影錄音管理規則》第3條，開會所製作之錄影、錄音資料非經議長許可，不得攜出會外或外借；該規則第4條規定，除職司錄影、錄音人員外，非經主席許可，不得在議場擅自錄影、錄音。如此一來，民眾缺乏管道了解委員會內容，僅能夠透過片面的錄音資料，但是，市民對於公共事務的可近性，不該取決於個別議員和議會主席的親近程度。

大安文山區參選人苗博雅批評，既然立法院的院會、委員會可以全程直播，並公開會議記錄，首都市議會的委員會為何可以推託無法做到？因此，社民黨未來若能組成黨團，所參與的委員會將提供詳細會議紀錄，社民黨並主張，《台北市議會錄影錄音管理規則》應立即修正。

(中時 )