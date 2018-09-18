準公共化簽約率偏低 林萬億：部分縣市受候選人動員影響

2018年09月18日 17:01 中時 張理國

政院推動準公共化政策，傳出部分縣市簽約率不佳，政務委員林萬億歸納4大原因，包括資訊不完全了解；對政策有誤解；本身利害關係經營策略考量；另外則是部分縣市是受到縣市議員候選人動員產生的影響。

林萬億表示，有些縣市非常努力跟不同組織及個人溝通，希望準公共化政策不要把政治帶進來，不要受到政治的影響；像是台中市就有效果了，簽約率就拉高了，但有些縣市卡住，包括新竹市、高雄市情況就有受到影響候選人動員的影響。

但林萬億也說，有些縣市是「系統性」的偏低，像是苗栗縣、新竹縣0-2歲、2-4都偏低，偏低一定有他的原因，也希望地方了解並化解，現在不知是4個原因中哪個原因，如果是選舉期間的政治動員，希望地方能加以化解。

對於部分2-4歲幼兒園簽約掛零，林萬億也分析，主要原因像是以台東來講，本身公幼及社區托兒所相當普及，私幼家數不多只有15家，所以沒有迫切性，澎湖縣及金門私幼家數更少，迫切性不高，並不是「踢到鐵板」。

而嘉義市、新竹市、苗栗縣、新竹縣簽約率低，不到20%，也許是4個原因中某些原因在作用。目前先假設是因為誤解資訊不明等原因，政院也請教育部持續找地方溝通，如果真的是政治動員，呼籲以兒童權益為考量，避免政治涉入。因為選舉一下就結束了，孩子卻要照顧好幾年。所以不應利用選舉來動員，這不是負責任的態度。

(中時 )