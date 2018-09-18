林佳龍與阿嬤視訊聊天 問候宅急便

2018年09月18日 16:58 中時 盧金足

台中市社會局推出長輩數位陪伴試辦計畫，這項試辦計畫如執行良好，未來也要在全台中落實。（盧金足攝）

台中市府社會局長呂建德表示，「長輩數位陪伴試辦計畫」，提供長者雙向互動服務平台，將看電視轉為用電視，擴大銀髮族生活圈。（盧金足攝）

阿公、阿嬤在家不孤單！台中市長林佳龍18日與大甲區90歲李王阿嬤視訊連線，親切的問候阿嬤「呷飽未！」阿嬤開心的說，平時去學打鼓，生活很充實。市府社會局推出「長輩數位陪伴試辦計畫」，透過數位科技讓不便外出的長者，打開電視就可唱歌、玩益智遊戲，也宣告台中長照顧服務模式邁入新的里程碑。

社會局今日舉辦「長輩數位陪伴試辦計畫啟動」記者會，林佳龍在社會局長呂建德、新聞局副局長呂美莉陪同下出席，包括瑪帛科技股份有限公司執行長顧偉揚、佳光電訊與大屯有線總經理羅文龍等人均與會；林市長更親自體驗、操作線上服務，透過手機與住在大甲區90歲的李王阿嬤，從家中電視進行視訊連線。

林佳龍更親自體驗、操作線上服務，透過手機與住在大甲區90歲的李王阿嬤，從家中電視進行視訊連線。

「市長，你好！」透過電視看見林佳龍，李王阿嬤相當開心，她感謝林佳龍對在地發展的投入與建設，舉辦許多活動讓長者參加，自己平時也去學打鼓，生活覺得更豐富了，林佳龍打拚讓長者過得很開心。

社會局長呂建德表示，「長輩數位陪伴試辦計畫」開放申請至今年底，只要居住於大肚、龍井、梧棲、清水、大安、大甲、沙鹿、大里、霧峰、烏日與太平等試辦區域，年滿65歲以上且設籍台中市，家中備有電視，皆可申辦，由於名額有限，額滿為止。

林佳龍說，視訊連線體驗非常有趣，看見李王阿嬤嫻熟使用遙控器，好像「一支在手，生活樂趣無窮！」透過互動視訊的居家服務與關懷，將可讓長者運用數位科技提升自我生活品質，子女也能利用視訊聯繫，這項試辦計畫如執行良好，未來也要在全台中落實。

他也感謝瑪帛科技投入服務銀髮族、發展相關服務，這不僅是很好的產業，創造就業機會；而台數科善盡社會責任，落實光纖到戶，在電視、電話、電腦均已數位匯流的時代下，豐富電視內容，市府表示肯定。

林佳龍強調，台中市作為生活首都、宜居城市，善用數位科技，提高生活品質，市府與瑪帛科技與台灣數位光訊科技三方合作，以電視為媒介，結合網路、直播和互動提供居家服務與關懷；這項試辦計畫未來也將進一步推廣到全台中，相信全台各地也會參考這項經驗，嘉惠更多長者。

呂建德指出，台中市長者人口近7成為健康及亞健康長者，市府增設社區照顧關懷據點，提供更多優質活動外，進一步推出「長輩數位陪伴試辦計畫」，長者家中既有的電視，配合網路及視訊鏡頭，提供益智趣味的直播互動節目，使電視不再只是單向傳輸的傳播媒介，更是可與長者雙向互動的服務平台。

平台內設計許多適合長者的內容，如《逗陣作歌星》歌唱互動節目，讓長者在家就可登上節目當大明星一展歌喉、《寶島博士博》益智闖關節目，邀請長者一起動腦，《逗陣來開講》則開放所有長者在家上節目暢談職場生活、育兒經驗、時事看法，或分享特殊專長等。而子女們也可利用此計畫附加的電視視訊功能，關心長者生活起居。

這次瑪帛與台數科和市府合作在台中建立好基礎建設，包括雙模機加鏡頭、網路等，未來若有關單位要發展遠距或其他老人服務，就可利用有線電視的通路，也可扶植如手機APP相應於有線電視通路軟體或節目設計，創造新的軟體產業面向。

台中市去年已完成有線電視全面數位化，業者可結合更多的新技術，如語音辨識系統、家庭保全、健康照護等功能多樣的數位設備，將看電視轉為用電視，擴大銀髮族生活圈。

(中時 )