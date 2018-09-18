雨災打亂 日月潭紅茶評鑑收件較往年延後1個多月

日月潭紅茶評鑑將於10月收件並評鑑，主辦單位魚池鄉農會員工忙著折紙盒，為得獎茗品的包裝作前置作業。（沈揮勝攝）

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日月潭紅茶評鑑將於下個月中旬收件，當地知名的日月潭紅茶廠有限公司以先進設備揉捻、萎凋、製好茶，準備參賽。（沈揮勝攝）
日月潭紅茶評鑑過程相當嚴謹；圖為往年品評過程。（沈揮勝攝）

日月潭萬人泳渡因水面浮台遭強風吹散、泳道變形，導致泳客延遲2小時下水；無獨有偶，知名的日月潭紅茶評鑑也因入夏以來連續雨災影響茶菁生長，許多農友一時繳不出適量茶樣被迫延後收件；主辦單位表示，今年收件日改在10月16至18日，比往年延後1個多月。

今年步入第13屆的日月潭紅茶評鑑，為魚池鄉農會主辦。該農會總幹事王威文說，長期以來，收件日期都以節氣「白露」（9月8日）的前後1周為基準，2015年是在9月14日收件，2016與2017年則分別在9月7日、11日收件，這次延到10月中旬之後，乃氣候影響使然。

日月潭紅茶評鑑2006年首辦時總共收到44件參賽茶樣，隨後逐年穩定增長；2014年852件、2015年第10屆1133件達到高峰；但2016年因椿象為患首見負成長、只收到855件，2017年再因氣候不穩降為740件；今年原本期待回升破千，但因之前豪雨釀災，一般評估只能維持平盤。

日月潭紅茶評鑑參賽茶樣，每件需繳交8公斤（13台斤5兩4），並將於10月26、27、28、29日邀請專家評鑑；凡獲優質獎農會全部保價收購，金質、頭等或特等獎者，將視市場需求按比例採購。該評鑑實施10多年來，對日月潭紅茶品質的全面提升，有極大正面效益。

(中時 )

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