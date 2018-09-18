蔡衍明愛心基金會 中州科大「公益送愛下鄉趣」

2018年09月18日 16:57 中時 鐘武達

蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠（左起）、趙忠傑、中州科大校長黃思倫聯袂致贈秋節慰問金與愛心給受惠家戶。（鐘武達攝）

中州科大校長黃思倫（中）致贈感謝牌由蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠代表接受。（鐘武達攝）

中秋節前夕，中州科技大學與蔡衍明愛心基金會18日舉辦「2018公益送愛下鄉趣─公開頒發儀式」，校長黃思倫親自主持並致贈基金會與合作單位感謝牌，蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠、趙忠傑與課長周哲仁專程南下為受惠的100名家戶及學生獻上關懷與祝福。

黃思倫表示，中州科大很榮幸能與全台26所大專校院共同投入這項公益活動，讓彰化地區有機會串連蔡衍明愛心基金會的幸福傳遞。蔡衍明愛心基金會無私提供3節慰問金，讓中州科大學生社團在發掘需要協助家戶的同時實踐對社會的責任，更從中獲得人生寶貴經驗。

他說，希望這樣良善的正向循環，讓青年學子自發性並持續關注「敬老」及「孝親」議題，將公益的種子持續傳承，進而回饋社會。

彭澤惠指出，蔡衍明愛心基金會自2015年起與全台北、中、南、東各區多所優質公、私立大學合作發起「公益青年送愛下鄉趣」送愛活動，由青年學子發掘周遭弱勢與獨老，幫助、感受並募集感人故事，推動年輕世代直接了解社會的真實面，放送更多「助人」與「盡孝」的正能量。

學生會活動部長洪嘉憶分享參與活動的心得說，端午節時，她將親手包的粽子分送到需要關懷的長輩手上，每個關懷家戶拜訪，聽到許多感人故事，是學習歷程中很寶貴的經驗。

中州科大學務處長葉春秀表示，社團學生以行動傳遞愛與正向能量，深獲鄰里長輩好評，也實際了解各家戶的艱苦故事。這次更感謝中時旺旺集團貼心加碼贊助熱銷商品蛋黃派贈送給與會家戶，感覺很溫馨。

員林市鎮興里長黃錦昌、振興里長謝堂權里長與協助公益活動的里幹事也特地陪同受惠里民出席頒贈儀式，兩人都對蔡衍明愛心基會與中州科大師生的愛，表示感謝。

(中時 )