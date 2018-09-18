2018新北市平溪天燈節交通資訊看過來

2018年09月18日 16:40 中時電子報 綜合報導

2018新北市平溪天燈節」中秋場活動將於9月24日(中秋節，週一)晚間6時至8時30分，於平溪國中溫馨登場！為讓民眾順暢、開心地參與，活動當日自9時到24時將實施全面汽、機踏車交通管制，配合管制措施，主辦單位也將安排接駁公車，民眾可於木柵動物園、國道5號石碇交流道及瑞芳火車站三個站點搭乘，暢遊平溪便利又輕鬆！

每年的平溪天燈節都吸引相當多國際及國內遊客熱情參與，今年也獲得TripAdvisor票選為臺灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，以及Reader’s digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一，可預見當日活動將湧入許多遊客。主辦單位呼籲大家多多搭乘大眾交通運輸工具，接駁公車去程將於上午9時發車，民眾可使用電子票證或投幣（從木柵上車50元；石碇區及瑞芳區上車30元；平溪區內上車15元。）回程搭乘接駁公車下山則免收費！

「40歲前必遊的旅遊清單」平溪天燈節再獲國際推薦！(圖片來源：新北市觀光旅遊局提供)

此外，平溪天燈節活動當日臺鐵平溪線列車將配合活動調整時刻表，提供民眾搭乘，詳細資訊請至臺灣鐵路管理局網站（http://www.railway.gov.tw/tw/）或車站公告查詢。主辦單位同時也呼籲大家注意消防安全相關規定，才能玩得開心、平安返家。

天燈施放券將於活動當日上午10時於活動會場開始發放，有興趣參與集體天燈施放的民眾請提前規劃行程，早上領券、下午遊平溪、晚上一齊參與全世界都矚目的國際大型節慶！此外，中秋連假三日將於平溪圖書館前廣場設置限定版「天燈祈福籤」裝置物，歡迎大家試試手氣，為自己抽出一支有趣又好玩的祈福籤！

資收兌換更多元 中秋也能環保同樂

新北市政府環保局為了讓平溪當地的傳統文化與環境維護相輔相成，在天燈節活動當日推出資源回收兌好禮的超值活動，只要持指定品項、數量的資收物，例如：天燈紙、寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶…等資收物至環保局攤位，就可以兌換悠遊卡加值金或環保又實用的民生用品，數量有限，換完為止。活動當天，更首次推出整點資收趣味活動-「天才畢卡索」及「環保九宮格」，只要挑戰成功就可以獲得悠遊卡1張或悠遊卡加值金50元，用行動來支持資源循環，幫中秋佳節又增添了環保味。

除了活動當日的資源回收兌好禮之外，環保局也規劃了全年的回收兌換活動，於既定時間以天燈紙兌換新北市專用垃圾袋或生活用品；同時也與當地店家合作，成立3處「天燈紙回收小站」，讓民眾可以用天燈紙折抵店内消費(一份「一整張」天燈殘紙可折抵1元)。

(中時電子報)