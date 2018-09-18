花博完工正在試營運？顏莉敏批滿目瘡痍

2018年09月18日 16:56 中時 陳世宗

顏莉敏痛批指出，市府規畫執行能力如此低落，就算最後趕工完成，驗收監造也會是個問題。（陳世宗翻攝）

台中花博將於11月3日開幕！市政府表示，豐原、后里、外埔3大展區正積極布展並進行各種壓力測試中。市議員顏莉敏18日拿出現場空拍畫面滿目瘡痍揭露真相，痛批這恐怕才是目前無法開放參觀的主因。建設局長黃玉霖表示，豐原、后里、外埔三大展區，正如期如質布展中，預定9月底完工。

顏莉敏說，市府從去年3月就對議員拍胸脯掛保證今年8月完工，9月1日將試營運，說花博工程順利進度超前，整備工程8月底前全數完工；市議會調閱花博進度報告，結果市府交不出來，對外宣稱進度沒延宕，結果9月試營運議員都不得其門而入。

顏莉敏秀出上星期民眾空拍的影片和畫面，揭露園區內正在加緊趕工。從空拍畫面可看出，豐原園區內許多地方仍在施工；后里園區處處黃土飛沙，工人忙進忙出。從這些畫面知道工程仍在趕工，絕對不是完工了、在測試，市府不應公然睜眼說瞎話，謊言終會被戳破。

顏莉敏痛批指出，市府規畫執行能力如此低落，就算最後趕工完成，驗收監造也會是個問題；做出來的品質和設計不僅可能不如預期，更是浪費市民的納稅錢。她相信這些事情再怎麼行銷美化，也逃不過市民有智慧的判斷。

建設局指出，豐原、后里、外埔三大展區正積極布展並進行各種壓力測試中，市府負責規畫興建的展館、基礎工程及景觀工程均已完工；部分企業贊助的企業館工程及后里園區國際競賽區，分別預定於9月底、10月完工。有信心一定能如期如質完成準備工作，迎接11月3日開幕日。

(中時 )