林萬億指私幼有政治立場 業者「都是執政黨在介入」

2018年09月18日 17:00 中時 李宜秦

行政院近日公佈準公托簽約的幼兒園名冊，簽約家數低，行政院政務委員林萬億認為是因「私幼組織具政治立場」，然而私幼業者反嗆「睜眼說瞎話」，業者表示早在去年年底，就有數位民進黨立委主動說要「幫忙」，也為其開過多場公聽會，反而都沒有接洽過其他黨派的委員，怒嗆「就算有政黨介入也都是民進黨在介入」。

行政院力推的準公共化托育政策引起不小反彈，日前公布的簽約私幼家數不到百家，林萬億解釋是因某些縣市公共化比例高，且私幼組織與業者對政策有誤解，或是有政治立場而刻意不認同政策。

對此私幼業者怒批「睜眼說瞎話」，兒童教保聯合總會會長謝子元表示自從行政院長賴清德上任後，便開始籌劃推行準公共化政策，當時有多位民進黨立委主動關心業者需求，謝子元說，民進黨立委余宛如首先找上門來關切，教育部國民及學前教育署副署長許麗娟也有接洽業者、搜集各界意見。

謝子元說，民進黨立委鍾佳濱、李麗芬也為此開了數場公聽會，而民進黨立委江永昌甚至告訴私幼業者，自己與賴清德關係很好，會再轉達私幼業者的希望與要求。謝子元批評「很好笑，從頭到尾都是民進黨在介入，其他黨沒見到半個，難道是黨內互搞？」直指執政黨已不擇手段，「走火入魔」。

謝子元表示，在私幼業者告上公平會時，林萬億曾說要「溝通」，然而一個月快過了，也仍未見林萬億的「溝通」何在。

另外謝子元直到今年6月都任職教育部的教保諮詢會議委員，9月卻突然被換掉，改由另一位早已至大陸發展、沒有加入教育社團、沒有在台開立幼兒園的前輩擔任，謝子元直說「就是在秋後算賬」。

至於台東、澎湖、金門掛零原因，謝子元說金門只有5家私幼，政府對其補助多，沒有加入的需求，且若加入後除了價格受掌控，甚至連教保員薪資、教材等都受限。

(中時 )