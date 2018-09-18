選舉季！參選人湧至地區重要活動 曝光推銷自己

▲草屯鎮大成街多功能停車場落成啟用，地區各有意參選的政要、民代及里長都應邀列席。（楊樹煌攝）

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▲草屯鎮大成街停車場落成啟用，地區各政要雲集，場面熱鬧，並也充滿濃濃選舉味。（楊樹煌攝）

選舉季節，各地區的重要活動總是成為各參選人爭相湧至，爭取曝光、推銷自己的機會，今18日草屯鎮大成街多功能停車場落成啟用，就湧現10幾位各層級的參選人匯聚，充滿濃濃的選舉味。

草屯鎮公所為解決草屯鎮市區停車問題，在鎮長洪國浩積極推動停車場整建下，已有草鞋墩立體停車場、和興街市場停車場、中正路臨時停車場，今天再為新建完成的大成街停車場舉行落成啟用儀式。

大成街停車場落成啟用，由草屯鎮長洪國浩主持，首由炎峰里土風舞班、中原國小舞龍及北投慶安宮戰鼓表演、祈福中揭開序幕。

草屯鎮長參選人簡景賢、林永鴻，縣議員參選人廖梓佑、洪巧娟、蔡銘軒、簡峻庭、陳國大、莊惠惠，草屯鎮民代表會主席李明鴻、副主席沈玉貞、鎮民代表李鎗富、洪瑞林及簡萬梓，還有在地的炎峰里長洪慶文及山腳里長陳松茂等各里長都應邀列席，並參與剪綵啟用式。

鎮長洪國浩表示，大成街停車場坐落草屯商業文教區，鄰近草屯國中、地政、戶政事務所及金融機構等機關，規劃有停車格180位，店鋪7間，多目標經營將可活絡周邊商機，並打造草屯鎮特色商店街及為草屯打造宜居樂活小鎮。

大成街停車場為地上二樓建築，面積5200餘平方公尺，採用數位化車牌辨識系統管理車輛進出，並開放145個停車位供民眾月租使用，未來也將設置太陽能光電板推動綠能。

(中時 )

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