台中花博荷蘭館 打造首座可拆式循環建築

2018年09月18日 17:03 中時 陳建瑜

為在台灣推廣「循環經濟」概念，荷蘭貿易暨投資辦事處結合荷蘭材料供應商、建築師、銀行、中央及地方政府、研究機構，在台中花博打造「荷蘭館」，成為台灣第一座「可建可拆」的循環建築。

荷蘭貿易暨投資辦事處今召開記者會，宣布由荷蘭4大企業與台糖、台灣營建研究所合作打造台中花博「荷蘭館」。這座「荷蘭館」內，以循環經濟為概念，除租借節能的氣動梭電梯外，採取沒有焊接的鋼材組合方式，以木榫取代釘子。

此外，「荷蘭館」內的地板、門、家具的木料，均取自1949年興建的高雄駁二大勇砂糖倉庫。該木材原本是屋頂的桁架，後來下陷不易修繕被拆解而保存下來，這次被重新取用於「荷蘭館」，台糖在過程中盡量不破壞木榫結構，未來拆下後還能繼續作為建材。

荷蘭4大龍頭企業分別提供不同協助，荷蘭館的屋頂塗料採用「倍剋漏」，可防水、高反射科技隔熱，讓室內降溫5度，減少空調用電；建材上噴塗Interpon粉體塗料，能保護建材、延長重複使用壽命，並達到零廢棄。室內的地毯是全世界第一塊可回收的地毯「Niaga」，室外則架設太陽能板路燈，資金由荷蘭ING安智銀行挹注。

荷蘭貿易暨投資辦事處除在取材及建材等費盡心思，還邀台灣營建研究院，紀錄並公開所有建材的資訊，使建築物成為暫時存在建材的建材銀行，後續會發表《落實循環營建白皮書：以荷蘭國家館為例》。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德表示，荷蘭阿梅爾市（Almere）將在2022年舉行世界園藝博覽會，去年和台中市締約，參加2018年台中花博。由於荷蘭將在2050年全面轉型成為零廢棄物的循環經濟，阿梅爾市希望在2022年世界園藝博覽會前達成，因此，荷蘭政府協助阿梅爾市參加台中花博，以循環經濟為主題之一，打造台灣第一座循環建築。

(中時 )