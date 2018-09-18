外交部科技援外成果展 林佳龍：利用「巧外交」參與國際社會

2018年09月18日 17:03 中時 盧金足

外交部科技援外成果展台中場開幕，台中市長林佳龍邀民眾踴躍參觀。（盧金足攝）

「科技援外成果展台中場」展示台灣利用地理資訊系統分析能力，結合福衛二號衛星圖資，協助友邦應用於天災防治與土地監測的成果。（盧金足攝）

行政院外交部科技援外成果展台中場18日在台中市政府舉行開幕儀式，市長林佳龍為活動揭幕，並與友邦國家使節團參訪導覽，林佳龍表示，台灣國際處境特殊，拓展外交面臨許多挑戰，但利用「巧外交」，藉由科技、經貿、文化等領域，積極參與國際社會，將展現台灣的優秀國力。

外交部科技援外成果展18日起至11月11日止，在台中市政府文心樓1樓中庭舉辦「科技援外成果展台中場」，展示台灣利用地理資訊系統分析能力，結合福衛二號衛星圖資，協助友邦應用於天災防治與土地監測的成果。

台中市府與行政院外交部、科技部、教育部共同舉辦「2018邦誼新尖兵－科技援外成果展台中場」，18日在台灣大道市政大樓文心樓開幕，林佳龍主持揭幕儀式。

外交部政務次長徐斯儉表示，科技援外成果展台北場剛於8月5日結束，短短6個星期內，共吸引2萬3千人參加，展現台灣的科技優勢與成果，並納入國際合作範圍，相信台中場在林佳龍支持下，參觀人數將再創新高。

林佳龍表示，台灣國際處境特殊，拓展外交面臨許多挑戰，但台灣擁有壯大的公民社會，包括非政府組織與地方政府共同合作，藉由科技、經貿、文化等領域的交流參與國際社會，並做出重大貢獻，當前外交要突破傳統國與國關係，就必須利用「巧外交」，強調公私部門的合作，從而展現台灣的優秀國力。

台中人口快速成長，預計這個月將突破280萬人，台中處於中部生活圈的中心，也使中部唯一直轄市，城市發展過程中特別注重國際交流，台中許多中小企業實力堅強，大肚山60公里黃金縱谷，全力發展資通訊及精密機械產業，藉由外交結合產業科技，林佳龍盼建立台中城市品牌。

此外，台中日前獲頒2018「全球節慶活動城市獎」，入圍「亞洲前30大會議城市」、「全球百大旅遊目的地城市」等殊榮，同時更是台灣的宜居城市，期待將台中實力貢獻全世界，也向全世界學習，誠摯邀請各國大使及代表11月3日參訪台中花博。

徐斯儉強調，全球正面臨氣候變遷，台灣運用衛星科技，幫助友邦監控環境，願意也希望與友邦共同遵守聯合國永續發展目標，達到保護生物多樣性的遠大目標，感謝林佳龍大力協助，藉由科技展拓展國際外交，今年台中花博盛大開幕，更將是全世界看見台灣的最好契機。

INGO辦公室表示，舉辦「科技援外成果展台中場」，源於外交部自2009年起委託國合會與中央大學所執行的「中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫」，將我國地理資訊系統分析能力，結合福衛二號衛星圖資，先後與尼加拉瓜與宏都拉斯等友邦合作，應用於各該國天災防治與土地監測，執行至今成果豐碩。

此外，展覽中也展示來自各友邦的特色文物，以及我國「福衛二號」的火箭與「福衛三號」的衛星模型，搭配有趣的互動遊戲介紹科普知識，充分展示兼具人文與科技元素的援外成果，彰顯我國推動科技外交的創意與活力。

(中時 )