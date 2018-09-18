昔日生產健康食品 生技公司老闆轉行製毒遭逮捕

檢調查獲三、四級毒品一粒眠、耐妥眠製造工廠，起出大批成品、非成品及製毒工具。（林欣儀攝）

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製毒工場內的水壺上布滿固態結晶物。(林欣儀攝)

以前做健康食品，現在製毒！有生技專業背景的78歲詹姓男子，利用專長、開設小型研究室，日前成功研製出以未管制化學原料合成製作一粒眠等毒品的方式，專門生產、供貨給販毒集團，檢調日前查獲3座工廠、逮獲6人，並起出市價達13億多的成品與半成品。

台北地檢署檢察官詹騏瑋與台中地檢署檢察官官陳旻源共同指揮調查局中機站等單位，今年7月間分別在台中市北屯區、太平區查獲四級毒品耐妥眠製造工廠，並逮捕詹姓（78歲）、陳姓（35歲）製毒師傅及陳姓金主。

緊接著，檢調又於9月11日在台南仁德工業區查獲另個三級毒品一粒眠製造工廠，逮獲張姓製毒師傅及陳姓、黃姓助手。專案小組調查發現，這3座工廠都是供貨給同一個販毒集團，每公斤毒品以25萬元交貨，短短8個月時間約銷售40至50萬顆。

專案小組指出，詹男以前是生技公司老闆，專門生產製造健康食品銷售，因他生活相當奢華、每餐至少要花6至7千元，為補平資金缺口，3年前在北屯區住處設置小型實驗室，花了2年時間成功研製出耐妥眠合成配方，並從大陸進口相關原料，初估每顆耐妥眠成本不到8塊錢、市價可賣到400多元。

誇張的是，專案小組攻堅進入太平這座製毒工廠時，發現陳姓製毒師傅為牟取暴利，不但架設4條生產線，且每天都在惡臭撲鼻、煙霧瀰漫的惡劣環境中趕工，他為避免臭味外洩被發現，還緊閉門窗，使得鋁門窗、屋內器具、甚至水壺上都布滿凝結的固態結晶物。

(中時 )

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