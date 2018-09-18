眾人鼓譟性侵她 起鬨者均視為性侵共犯遭起訴

2018年09月18日 17:21 中時 陳俊雄

14歲少女「小穎」（化名）因拒絕和學長姐出遊等情事，7月間遭到7名學長姐及4名少年騙出後，先在到成蘆橋下空地遭到眾人圍毆，接著又被載到觀音山後，在眾人鼓譟下慘遭李姓男子性侵得逞。新北地檢署18日除起訴性侵小穎的李男外，也以共同正犯身分起訴在旁鼓譟性侵的6名男女；4名少年則由少年法庭審理中。

警方調查，小穎疑因和與朋友的男友曖昧出遊並發生一夜情，引起平日出遊的國中學長學姐不滿。今年7月15日凌晨1時許，這群學長姐友人前往堵她，卻剛好碰上小穎返家，眾人假意找小穎一起吃消夜，她雖察覺有異但不敢不配合。

小穎隨後被眾人押到成蘆橋下空地，遭到學長姐及4名少年共11人圍毆，最後再被載往觀音山區，在眾人的鼓譟下，李姓男子也不管當時小穎生理期到來，當眾性侵小穎得逞。

事後小穎向乾姊哭訴遭到圍毆性侵，乾姐帶她前往驗傷後提告，並將整件事情上傳臉書，這群學長姐仗勢圍毆性侵小穎也引發網友撻伐，怒批為渣男。

不過，帶隊毆打小穎的一名閨祕學姐，還在個人臉書貼文表示「欠錢還錢，天經地義」，1小時內湧入1千多則留言撻伐，但她卻還反嗆「我們家也是有錢請律師的喔。」

檢方調查認為，在眾人鼓譟要求性侵下，給了李男性侵小穎的精神助力，認定除了實際性侵小穎的李男之外，其餘在旁吆喝助陣鼓譟的6人也算共同正犯。

新北地檢署18日依妨害性自主罪嫌起訴性侵小穎的李男，以及在旁鼓譟吆喝的姚、李2女，以及黃、陳、顏、楊姓等4男共7名男女。4名少年由少年法庭審理中。

(中時 )