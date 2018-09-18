台鐵投入32億元 改造EMU500型列車

2018年09月18日 17:11 中時 王思慧

台鐵有許多老舊車輛，其中平均20年的EMU500型事故頻傳，在近3年就有148件故障，影響台鐵營運，因此台鐵為了改善列車運能，在鐵路行車安全改善六年計畫中，投入32.13億元，要改造EMU500型系統，並在今年六月由士林電機得標，要在2023年將63組共252輛完成改造投入營運，此改造案是國內目前國車國造最高金額。

台鐵表示，EMU500型是20年老車，近三年就有148件故障，是所有車輛最容易故障的車型，第二多的是老舊電力機車頭，近3年故障件數為116件，PP自強號近3年則有85件；EMU500型大多是電力系統出問題，部分為動力失常、煞車系統故障等。

原本台鐵想要利用千億新車採購案買新車，但除了招標不順利，其他新車採購也延誤老車汰換時程，且部分零件已買不到，趁著500型內裝改裝，台鐵規劃32億元改造，在今年四月招標，由士林電機將國內技術與三菱合作學習後，打敗國外兩家廠商得標，六月決標簽約，這也是目前最高金額國車國造案。

台鐵指出，舊車改造比直接買新車更難，儘管EMU500型有85組車，但經費不足，在與廠商評估風險後，決定先改造63組，針對牽引動力系統、輔助供電系統、主變壓器等電路進行改造，讓供電更穩定。明年底廠商會先改造出樣車，台鐵鑑定完成後，先投入一組試營運，預估在2023年將252輛車改造完成投入營運，將會進行塗裝與舊車做區隔。

(中時 )