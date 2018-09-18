力挺張天欽 陳師孟：轉型正義最惡劣的例子是馬英九

2018年09月18日 18:12 中時 鄭舲

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波下台，不過監委陳師孟力挺張天欽言論，認為「侯友宜是最該『除垢』的例子」並無錯誤，只不過把這件事矮化為「選舉操作」的層次比較可惜。陳師孟也把矛頭指向前總統馬英九，認為「『轉型正義最惡劣的例子』應該保留給馬英九才對。」

陳師孟在個人部落格「尖尾週記」寫到，張天欽的言論被一位研究員錄音後洩露給媒體，引起藍綠一片撻伐。這位洩密者行為不必以對錯論，但很遺憾她沒有當場表達異議，提醒或挑戰副主委；這比「吹哨者」需要更大的道德勇氣，但或許讓對方多一個反省或反駁的機會，比起直接造成輿論公審，應該是比較積極正面的處理方式。

陳師孟說，平心而論，張天欽的這些言論並無錯誤，尤其指侯友宜是最該「除垢」的例子；只不過把這件事矮化為「選舉操作」的層次，可惜了。即使單以選舉議題而論，以侯的過往事跡來激起選民的反感，也不是於法不合的禁忌。

陳師孟指出，侯友宜正在參選市長這件事，不但不構成他可以迴避評論的理由，反而是應該接受公眾評論的理由。張天欽在這件事上唯一可議之處，在於不可以利用公家場所、公家資源，企圖進行選舉操作，所以不是他對侯的意見本身有錯，而是在不對的時間與場所，表達了正確的看法。

針對國民黨立法院黨團要求促轉會全體請辭、暫停運作，陳師孟則表示「啼笑皆非」，他表示，國民黨在威權時代打壓民主，一輩子不曾跟台灣人民戰在一起反抗暴政，現在不向全民道歉也就罷了，居然還有臉罵別人民主之恥，「突然覺得張天欽的確有說錯話 ，轉型正義最惡劣的例子，應該保留給馬英九才對。」

(中時 )