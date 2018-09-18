促轉會主委兩個月看不到公文？丁守中：駭人聽聞

2018年09月18日 17:11 中時電子報 綜合報導

促轉會爭議連連，先是副主委張天欽自比東廠，火速被轟下台。主委黃煌雄更自爆促轉會今年5月成立後，他幾乎兩個月看不到公文。國民黨台北市長參選人丁守中今天則批評，類似作法無疑惡意架空，駭人聽聞。他也說，促轉會根本成了一堆東廠二檔頭散布仇恨，以剷除政敵為考量的屠宰場，連一點基本格調與民主素養都沒有，哪有資格談正義，談真相？

丁守中強調，黃煌雄如果想當個好主委，要不要追究這些他從沒看到的公文？要不要懲處失職人員？會不會把張天欽一行人送公懲會或監察院？他質疑，如果辦不了人，別說促轉會早該關門大吉，誰當主委「也不過是夾層真空的擺設罷了」。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他說，張天欽請辭，祇不過是民進黨斷尾求生。促轉會形同失控，加上漫無邊際的職權，竟跳脫法律、拿著空白書狀恫嚇民眾，這種以政府力量形成集體壓力的手法，「不正是促轉會真正該去察查的對象」？「太離譜了吧」！

他也批評，促轉會哪裡是張天欽個人問題、單一事件？還真虧促轉會公開聲明，絕不可能成為東廠。同時正因促轉會從制度上來說有這麼多違憲、違法爭議，當初蔡英文推出黃煌雄代打，就是希望以黃煌雄的形象與人格讓在野黨買單。結果，君子可以欺之以方，在野黨的尊重成為東廠萌芽的溫床。

(中時電子報)