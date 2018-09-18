援助柬埔寨 慈濟發放台灣愛心米 已飄香17國

2018年09月18日 17:14 中時 廖德修

柬埔寨慈濟志工發放給水災災民每戶40公斤農委會大米、1箱素泡麵、2條吐司，可讓一家4口吃上一個月。遇到年長者，慈濟志工協助搬運。（圖／慈濟基金會提供）

磅針省省長KuochChamreon（中）前來參與發放並致詞，縣政府也邀當地志工前來。（圖／慈濟基金會提供）

磅針省省長KuochChamreon與縣長敦內也投入水災發放，對於能親手將物資發給受災鄉親，感到很感動。（圖／慈濟基金會提供）

9月8日柬埔寨慈濟志工在金邊市朗哥垃圾山舉辦義診與發放，慈濟大專青年志工為小孩說明衛生教育及環保概念。（圖／慈濟基金會提供）

柬埔寨的慈濟志工9月在水災地區、垃圾山發放台灣愛心米，由台灣農委會提供的「Love From Taiwan」大米，在9月上旬飄香在3千4百多戶人家中，溫暖了家園及稻田被淹沒的災黎、膚慰了只能住在垃圾山旁的居民。

7月底寮國水壩潰堤波及鄰國柬埔寨，適逢雨季提前，湄公河水位上升造成沿岸省分陸續傳出水災，當地政府急忙撤離民眾。柬埔寨慈濟志工在7、8月陸續搭渡輪、小船前往勘災，並緊急採購2百條麵包發放給2百戶。9月初雨勢緩和後，慈濟志工穿上雨鞋、在當地政府帶領搭船勘災後，立即著手準備發放。

柬埔寨慈濟志工9月5日在湄公河旁磅針省斯登德隆縣的2區重災區進行發放，共發放7村879戶，每戶40公斤台灣農委會大米、1箱素泡麵、2條吐司，可讓一家4口吃上一個月。磅針省省長KuochChamreon前來參與發放，縣政府也邀當地志工前來。

省長讚嘆慈濟志工能考量當地的回教徒提供素麵，原來當地政府曾未留意而發放有豬肉的方便麵，居民婉拒。磅針省省長KuochChamreon表示：「慈濟的用心，讓我學到了經驗，以後會記住了。」

許多居民因道路中斷靠划船前來領取物資，拿到物資後開心展歡顏。當地居民宋良（Sok Leng）表示，目前真的很缺少食物，收到這些物資真的很感恩慈濟來幫助。

9月中，柬埔寨慈濟志工再次踏上水災區特克夢省，發放物資給2千多戶災民。受災民眾游賴興抱著台灣愛心米表示，家園被淹沒了，又有很多小孩，都不知道要去哪裡找吃的，生活真的很困難。受災民眾興泰表示，這些食物大概夠我們一家吃1到2周，很開心收到這些食物，真的很感恩。

台灣愛心米，持續飄香在柬埔寨。9月8日柬埔寨慈濟志工結合新加坡國際慈濟人醫會（TIMA）、柬埔寨總理醫療義診團（TYDA）等，前往金邊市朗哥垃圾山舉辦義診與發放台灣愛心米，共發放535戶。

醫療團隊不只義診，也協助發放大米。這次共有20位國際慈濟人醫會、30位總理醫療義診團一起義診，分內科、牙科、中醫科，共有362位垃圾山居民受惠。慈濟志工也為小孩說明衛生教育及環保概念，並幫老人、小孩剪髮、剪指甲、整理儀容。

垃圾山居民應淑寶儘管才31歲，卻只能撿垃圾維生，腳痛、腸胃不好的應淑寶表示，「真的很感恩慈濟能來這裡舉辦義診，幫助我們生病的人。」

TYDA醫師吳漢川醫師（GAUV HAING CHHORNG）分享首次到垃圾山看到這些拾荒者，發現他們多數有呼吸道、皮膚、牙齒問題。看到志工付出時間還有愛心，很感動很有意義。20歲的藥劑師楊杜樂娜（YANG DORINA）表示，雖然看了很多病人有點累，但很開心，因為能幫助居民，收到居民的微笑及感恩。

慈濟基金會表示，台灣農委會每年提撥愛心米給慈濟援助海外國家，自2003年迄今，台灣愛心米上的「Love From Taiwan」跟著慈濟志工走過17個國家，超過12萬公噸的台灣愛心米，溫暖上千萬人次的心。

(中時 )