全臺最好拍照地出爐 攝影迷們小心底片不夠用

(圖/作者許宗傑老師)

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中時電子報
綜合報導

隨著地景藝術節華麗登場，不少識貨的攝影迷們也看準此次許多公共藝術展品之美，紛紛於不同時刻捕捉下這難得一見的美景。此次桃園自在遊也特別為此次活動規劃一系列的一日遊遊程，特別是「地景藝術節的尋美趣。水young桃源」貼心規劃一日橫跨兩大展區，讓許多攝影愛好者以及喜愛分享美照的朋友們，能夠一日一網打盡所有美景，報名參加此行程得小心手機容量不夠或是底片拍不夠！

(圖/作者許宗傑老師)

本次則以楊梅區的《粼粼波光、翩翩白影》為主視覺，實際走訪現場也不難發現早已有許多攝影同好在此拍下許於自己心目中的美好風景。同時這裡也早已變成網美及親子聖地，無論是臉書或是IG都能看見許多美照，而這些照片以及每位遊客的笑容也都成為遊程當中最美的景色。

(圖/天空輕旅行 )

另一展區中壢區也是不遑多讓，位於機捷附近的青塘園也是一個讓大家拍光很多底片的危險區域。《桃機一號》與該地文化特色相互呼應，被稱為國境之門的桃園，是許多旅人來到臺灣的第一站，進入《桃機一號》不僅可以看見桃園美景，也讓遊客們感受臺灣之美。

桃園自在遊本次特別企劃，10條地景藝術節小旅行任君選擇，一系列的一日遊，為的就是讓更多人看見桃園之美，當下次有人問起桃元哪裡好玩時，不妨打開桃園自在遊官網，每條經典遊程都值得大家一去再去。

(中時電子報)

地景藝術節的尋美趣。水young桃源
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