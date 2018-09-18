海碩男網賽》「天王殺手」指導 曾俊欣網球路添信心

曾俊欣(左)重金請來前職業男網好手、有「天王殺手」美稱的赫巴提(右)加入教練團，希望獲取更多技術及心理上的收獲。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／高雄報導

17歲網球好手曾俊欣，從上周開始和前職業男網好手赫巴提（Dominik Hrbaty）合作，有3周時間換赫巴提加入自己的教練團隊來指導他，而赫巴提球員生涯是唯二對費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）對戰取得勝場領先的球員，獲得「天王殺手」美名，有他加入團隊傳授經驗，增添曾俊欣面對比賽的積極度和侵略性。

曾俊欣在2018年高雄海碩男子網球公開賽第一輪，面對世界排名比自己高234名的澳洲選手普賽爾（Max Purcell），在先輸一盤之後連贏兩盤，拿下個人生涯在ATP職業男網挑戰賽等級賽事的第一勝，算是為明年正式挑戰成人職業賽打出有信心的開始，賽後曾俊欣說：「很感謝海碩給我一張外卡直接打會內賽，能夠頂尖選手競爭，今天自己算是表現還不錯，希望下一輪繼續有好表現。」

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曾俊欣團隊砸了將近台幣500萬重金，和赫巴提及另一位日本籍教練簽下為期三周的合約，曾俊欣指出，赫巴提在選手時期就非常自律，練得比別人更辛苦、更久，所以訓練他時也相當嚴格，幫助他在各種基礎功夫做得更紮實，「如此一來，比賽出現失誤的機會變少，而且教練當選手時也是積極打法侵略的選手，所以這方面我也加強了不少。」

赫巴提很開心曾俊欣拿下值得紀念的挑戰賽首勝，表示：「第一場勝利總是比較特別，我給俊欣的建議是，一個好球員不是只會打好正拍和反拍，還要善用在場上獲得的資訊，轉化成對自己有利的策略。」

赫巴提補充：「我和俊欣之間有類似之處，都是固守底線、有侵略性，差別是我沒有大滿貫青少年單打冠軍。今天這場勝利對俊欣很重要，我在他身上也看到可以擊敗世界排名較高選手的可能性，戰術上或許他出現一些失誤，相信經過慢慢磨合，後面表現會更好。」

(中時電子報)

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