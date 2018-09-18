印度有條件購俄4艘護衛艦 技術轉移2艘國造

11356型格里戈洛維奇海軍上將級(Admiral Grigorovich-class)導彈護衛艦。圖為該型護衛艦2號艦埃森海軍上將號。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報

印度媒體引述消息人士的話說，印度計劃從俄羅斯採購4艘11356型格里戈洛維奇海軍上將級(Admiral Grigorovich-class)護衛艦，總額超20億美元(合台幣621.5億)。合約中將包括技術轉移，因此其中兩艘在俄羅斯建造，兩艘在印度建造。

俄羅斯衛星通訊社引述印度《經濟時報》(The Economic Times)的報導指出，預計軍艦供應合同將在10月俄羅斯總統普丁與印度總理莫迪舉行會晤時簽署。

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消息人士對該報表示，目前雙方正在協調最後細節，同時因為美國正實施針對俄羅斯的制裁案，印度正制訂以本國貨幣支付方案。

報導說，根據協議，印方將獲得該型護衛艦建造技術，兩艘將完全在印度建造，另兩艘則是由俄羅斯加里寧格勒(Kaliningrad)琥珀造船廠(Yantar shipyard)建造。

俄羅斯和印度是軍事技術合作領域的最大合作夥伴，印度空軍和海軍裝備的70%以上武器為俄羅斯或蘇聯建造，每年俄羅斯對印供應數十億美元武器裝備。

11356型護衛艦格里戈洛維奇海軍上將級護衛艦是由塔瓦級(Talwar class)護衛艦改良而來，功能涵蓋長程反艦攻擊、防空以及反潛等。

(中時電子報)

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文章來源：媒體：印度擬採購俄羅斯護衛艦

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