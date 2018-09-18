自爆夫妻「節奏」差很大！季芹透露婚姻保鮮絕招

2018年09月18日 17:45 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

演藝圈銀色夫妻季芹和王仁甫結婚至今，已經邁入第11個年頭，當初兩人因為合作綜藝節目結下情緣，儘管這對相差四歲的姐弟戀一開始不被外人看好，但他們在愛情長跑多年後走入婚姻，如今育有1對寶貝兒女，家庭生活幸福美滿，還不時公開放閃，羨煞不少人，也令人好奇，夫妻倆到底是怎麼維持好感情？

【保鮮愛情：兩人世界是關鍵】

「維繫夫妻感情很重要的是，要保留兩個人生活的空間。」季芹大方分享小秘訣。她說，畢竟結婚久了，生活不外乎是柴米油鹽，很容易越來越平淡，因此不要忘記安排一些兩人的世界，平常一家四口一起行動，很難全神貫注地關注老公的需求，所以季芹每年都會安排只有夫妻兩個人的小旅行，有助於增進彼此感情。

除此之外，季芹也認為「溝通」很重要，她和王仁甫即使已經結婚11年，卻沒發生「無話可說」的情形，相反的是，他們總有聊不完的話題，「他常常一錄影完就會打給我，然後一直聊天聊到宜蘭，大概有一兩個小時，」但也因為夫妻間時常溝通、關心另一半，感情才能如此緊密。

季芹和王仁甫時常安排夫妻間的小旅行，保留兩人世界。(圖片來源：翻攝自「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」粉絲專頁）

【哪有夫妻不吵架 季芹：我們節奏差很多】

在外人看來，季芹和王仁甫相處依舊像是熱戀中的情侶，兩人有時也會在粉絲專頁PO文放閃，不過季芹也透露，兩個人其實Tempo差很多，「我如果是梅雨季，他就是西北雨，」也因為王仁甫個性比較急，兩人有摩擦時，他會希望馬上解決，但季芹則是會選擇不講話。

「兩個人有情緒的時候，是沒有辦法溝通的。」季芹說，「所以吵架時，王仁甫會一直講他想說的話，我會先在旁邊聽，等他說完、情緒平復，換我說自己的想法。」季芹也笑說，還好我們時機抓得剛剛好，他講的時候我就聽，我講的時候換他聽，所以能夠彼此溝通、解決問題。

不少夫妻都會為了孩子教養問題有歧見，但這卻沒發生在季芹夫妻身上，「很奇怪耶！平常以我跟老公的個性應該會有很多摩擦，但對於小孩教養這件事情，我們兩個人的默契出奇的好，從來不會吵架。」夫妻倆反而能成為彼此和小孩間的橋樑，季芹分享，如果老公有情緒的時候，我會安撫他、跟他溝通孩子的想法，給予建議；相反的，當我有情緒時，他也會跟孩子溝通，希望小孩能站在媽媽的立場、替媽媽多想一點。

季芹和王仁甫時常帶著孩子出遊，親子感情相當好。(圖片來源：翻攝自「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」粉絲專頁）

【讓孩子自由發展 季芹自嘲「沒自我」】

談到孩子，季芹說，自己和小孩相處還滿隨興的，很願意給孩子空間，並且尊重他們意見，但她也強調，「比較在意孩子的禮貌和家教，而且我希望他們能夠清楚什麼該做什麼不該做，自己的事情要自己負責。」季芹也透露，和孩子相處，會比較沒有自我，「因為要讓他們自由發展，我一定要先把自己先收起來。」

反觀，王仁甫則是會帶著孩子一起玩耍、安排很多遊戲，季芹形容起來就是，表現得很「醒目」，王仁甫是屬於比較主導性的角色，季芹則是從旁協助孩子的角色，夫妻倆一主一輔、相互搭配。

季芹和兒子在劇中飾演母子，她直誇兒子表現好。(圖片來源：葉懿德）

【兒子首度同框演出 季芹：被他的表現嚇到了】

最近也在因緣際會下，季芹和小兒子王帷亦首度同台演出，兩人在劇中扮演母子。這是兒子第一次演戲，「他答應演出的時候，我嚇了一跳！」季芹坦言事前很緊張，擔心兒子會影響拍攝、調皮搗蛋，沒想到兒子的表現讓她相當驚艷，「他不但會主動要劇本研究，還自己揣摩角色、做功課，演戲的時候會刻意抱著娃娃、用疊字說話，努力扮演一個六歲的小孩，」讓季芹忍不住驕傲直呼「我兒子還滿聰明的嘛！」

季芹也爆料，王仁甫知道兒子去演戲之後，表現出一副想看好戲的樣子，但在看到兒子演出的片段時，也不自禁誇獎兒子可愛，慈父形象一覽無遺。不過首度和兒子演戲，對季芹來說是很特別的經驗，「在戲裡面有很多回憶兒子小時候的戲，情感流動非常真實，」雖然演戲經驗豐富的季芹，有過很多「兒子」，但現在真正的兒子來扮演戲中的兒子，「會讓我情不自禁、發自內心表現出對他的愛，雖然只是短短的一場戲，但對自己和孩子來說都是很特別、很棒的體驗」。

(中時電子報)