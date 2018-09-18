農業保險立專法 林聰賢：爭取新會期優先法案

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推動農業保險訂定專法，農委會主委林聰賢18日赴行政院專案報告。林聰賢會後表示，「農業保險法」專法進程與架構，已獲行政院長賴清德大致同意，期望調整相關法規細節後，爭取成為立法院新會期優先法案。

林聰賢表示，院長給予農委會三點指示，其一，針對未來農業保險財務結構，包括保險公司各項風險與產品開發，需要提出更完整資料，院長認為，立法模型按報告內容推估可行，但政策論述仍需更加完善。

第二，未來採農業保險與天然災害救助雙軌制，需要讓所有農民，不分小農、兼業農、專業農都能知道制度的設計。需要更多教育宣導，讓農民有共同的風險概念，農業生產者的生產、登記、管理及政策輔導，相關系統架構也要更完善。林聰賢說，院長提到，立法只是政策工具，不是農民所有災害損失都能完全承擔，但保險的概念就是風險分攤，需要集合更多人的力量。

第三，目前相關法規細節須經政務委員張景森調適後，再正式送交院會，希望列為新會期優先法案；林聰賢說，目前跨部會協調已差不多，但要再跟金管會、產險公會就細節加以討論，成為一套完整的制度，不能只是讓保險公司在盡企業社會責任。

林聰賢表示，農業保險未來農民自己付費，政府為鼓勵，補助一半保費，希望讓農民面對極端氣候天災能穩定收益；目前仍有許多人在觀望，等加保有理賠的案例出來，參與的速度就會比較快。

此外，「農業保險法」立法後，未來可能成立農業保險基金。農業金融局副局長李聰勇表示，未來農民繳交保費達到1億元，當年保險金額達20億元，保險覆蓋率達10%以上，即可設置農業保險基金。

農業保險自104年開辦，至今年8月底截止，已有8家產險公司參與，推出10項保單，累積投保件數1萬4375件，總投保金額有20億7410萬元，總投保面積達2萬3493公頃、投保家禽65萬隻。

(中時 )

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