花蓮》萬榮鄉長選舉 村長與主席的對決

現任萬榮鄉鄉代會主席古明光二度挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）

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西林村長陳添煌警界退伍後，轉戰地方民意代表，今年將向上挑戰鄉長選舉。（張祈翻攝）

花蓮萬榮鄉長選情激烈，由現任鄉代會主席古明光與3年前崛起的西林村長陳添煌對決，古明光為職業軍人退伍、陳添煌則為資深員警退休，兩人退而不休，回到家鄉從政繼續服務鄉民，兩人一南、一北，皆有深厚地方民意，實力相當，無論誰當選，都將為萬榮鄉動當不安的四年畫下句點。

花蓮萬榮鄉為花蓮三大原住民鄉之一，總人數約6400餘名，自北而南劃分為西林、見晴、萬榮、明利、馬遠、紅葉6村，本屆先後因圖利、賄選遭判刑拔職，鄉長換任5任鄉長，形成「代理鄉長做得比民選鄉長久」的特別景象，此外，受到縣長傅崐萁解職，代理鄉長共進退，近日內有機會再創新高，迎來第6任鄉長。

西林村長陳添煌警界退伍後，花了3年時間勤跑基層，耕耘首場政治戰役，也曾任部落會議主席，穩固在地方的勢力，3年前參選西林村長打敗地方強地，一舉當選，被各界視為實力強大的政治新力軍。

2016年萬榮鄉長補選，陳添煌把目標定在下屆選舉，陳天煌說，自己以村長身份得到北區其他村落村長、部落具影響力人士支持，經過2年準備，具有勝選的把握。

出身紅葉村的古明光退伍後，2010年以同選區第二高票當選鄉代一職，同年獲選為副主席，本屆連任後推選為主席，展現超群政治實力，2年前參選鄉長補選失利，這次捲土重來，再戰鄉長大位。

據悉，雙方皆從基層起家，在6村的親族朋友重疊交錯，實力呈現拉鋸戰，兩人支持度在伯仲之間、勝負難料，預料選舉結果，恐已些微票數勝出，最後的選戰衝刺最為關鍵。

(中時 )

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