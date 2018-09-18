力搶攻客家票源 丁守中：推都更別指望柯文哲

2018年09月18日 17:33 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今天出席北市客家後援會成立大會，黨主席吳敦義、榮譽黨主席吳伯雄特地同台力挺，全力鞏固客家票源。丁守中致詞時力推都更政策，痛批台北市長柯文哲欠缺使命感、企圖心，再選柯文哲，也還是一樣住老房子、市場一樣老舊，「不要再期待柯文哲了」！「不要再給他四年了」！

丁守中辦公室 提供

丁守中也說，不光他學生時期的傳統市場、夜市迄今還是一個樣子，柯文哲自家對面的東門市場就是個90多年的老市場，蛋黃區中的蛋黃，柯太太陳珮琪每周還去買好幾次菜，卻對東門市場陰濕暗視而不見，因此他承諾，當選後一定全力推動都更，改變都市容貌、加強都市競爭力，讓市民享受應有的尊嚴與權益。北市所有老市場，也將推動全面改建成冷氣空調大樓。

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丁守中也批評，台北市有太多老舊公寓，傳統市場、夜市，政府應該多給一點容積獎勵，幫助民眾老房子換新房子。因為台北市無法等到大地震時，讓老天爺來都更，這會面臨慘痛代價。推動防災、減災都更，台北市長責無旁貸。

丁守中今天是在中央黨部參加客家後援會成立典禮時，對媒體做了以上表示。他致詞時也強調自己是「客家」血統，並特地以客語陳述「媽媽是客家人，我也是客家人」，強調一定會為客家人打拼，引來現場客家鄉親大聲歡呼。

丁守中指出，他之所以鍥而不捨地爭取台北市長，就是因為有著客家的硬頸精神，認定了就堅持到底。尤其他看到台北有太多老舊公寓，老人家爬不上樓梯，只能在每一層樓擺一張椅子；「為什麼北市府不能多點容積獎勵，幫大家老房換新房？」

他也說，柯文哲因為沒想過會選上市長，所以前兩年隨便做，執行都更條例僅發出407張證照，速度太慢，但「丁守中早就想好了」！只要他來當市長，北市所有老市場，全面改建成冷氣空調大樓，讓大家享受現代市民應有的尊嚴與權益。

丁守中18日行程滿檔，一早在議員王鴻薇、戴錫欽、秦慧珠及參選人徐巧芯、王正德等人陪同下，赴松山區南京市場、武昌市場掃街拜票，主打團結形象。稍後則在吳敦義、吳伯雄與多位客籍市議員及參選人陪同下，全力鞏固客家票源。

(中時電子報)