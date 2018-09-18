退場危機解除！台灣觀光學院新生報到率達6成5

走過轉型風波，台灣觀光學院今年招生率達6成5。（資料照）

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台灣觀光學院轉型後，六系合一成為廚藝系，朝向廚藝專精學校邁進。（張祈翻攝）

台灣觀光學院去年因招生人數不足、校務營運困境一度傳出將要退場，校園管理高層大風吹，一學年歷經4任校長，由台灣運彩公司接手經營，順勢轉型為「廚藝專精學校」，新學期由林恒志接任校長一職，他今受訪指出，註冊率6成5，台觀不會倒，會愈來愈好。

轉型後台觀日間部僅剩廚藝管理系，碩士班、五專及進修部則留下「觀光餐旅系／科」，今年廚藝系入學生人數約60人，進修部等則有上百名學生註冊，目前全校人數約600餘名。

歷經次轉型，台觀朝向廚藝專精學校，培育台灣廚藝職人，林恒志指出，自己雖為法律人出身，但對廚藝非常有興趣，朋友得知他調職到台觀接任校長，不少朋友詢問「台觀還在營運嗎？」，未來會持續運用法律及多年人脈，向社會證明，台觀不僅還在營運，還會愈來愈好，

考量職校學生多選擇直接就業，地方人才招募不易，林恒志提出兩項新方針，包括保障一面升學、一面實習的就學選擇，推出一周上課2天，3天實習的方案，他強調，雖日間部60名新生可合併為一班，但為提供學生實習時間選擇，則依周間上課時間不同，分為2個班級，從大一入校就有實習機會，縣內知名飯店都是合作單位。

另一項則是「微型學分」，林恒志指出，台觀採「精緻化教學」，在有限的資源內媒合各界廚藝精英，以8小時以內的授課時間，提供學生更多元化的教學資源，台觀雖然師生數不多，但每個學生獲得的資源絕對遠高於各校。

此外，台觀今年也首度推動「棒球學園」，招募在地棒球人才到校就讀，並網羅前國家隊總教練王光輝擔任教練，今年共有20名學生註冊就讀，林恒志說，除了培育棒球專業外，這群選手還能取得廚藝一技之長。

(中時 )

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