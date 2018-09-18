揪甘心！7-ELEVEN短短8天 募5千盒愛心月餅

1919食物銀行志工將愛心月餅送到受助戶家中。圖／協會提供

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基督教救助協會透過食物銀行，將食物包及愛心月餅，分送到需要的地方。圖／協會提供

中秋節將至！7-ELEVEN與基督教救助協會合作，發起「中秋送暖，幸福『家』倍」活動，短短8天就順利募集5,000盒愛心月餅，即日起透過全台522個1919食物銀行服務中心，把月餅送到受助戶手中。

根據《2017年1919食物銀行年度報告》，1919食物銀行受助戶每月支出中，光是「伙食費」、「水電瓦斯費」、「居住」3項基本支出，就占每月總支出的6成，因此，年節應景食物大多因陋就簡，有些家庭甚至從來不過節。

為此，基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，1919食物銀行自2011年成立以來，每逢重要節慶都會募集應節禮品，該協會非常感謝7-ELEVEN投入支持，讓民眾透過全台5,300家門市的ibon即可認捐，便利的認捐管道，也讓募集成效大大提高，短短8天就順利募到5,000盒的目標。

7-ELEVEN表示，ibon的愛心認捐機制操作簡單，公益團體可藉ibon平台募物資，想認捐物資的民眾也十分便利，是創造多贏的公益平台；同時，此次中秋月餅認捐活動非常感謝郭元益共襄盛舉，凡民眾認捐一盒400元的愛心月餅，郭元益就加碼市值150元的幸福小禮，讓一份月餅有兩份愛。

基督教救助協會於2011年成立「1919食物銀行」，每兩個月透過1919志工親送一份食物包到受助家庭（食物包每份市價約2,500元，內含食物與民生必需品，並有兩套「1919救助套餐」）。

據該協會統計，至2018年9月為止，總共已服務36,619戶次，送出165,250份食物包。2018年度還將持續透過全台522間1919服務中心的志工，送出27,000包食物包。協會表示，歡迎民眾前往7-ELEVEN認捐一份300元的1919救助套餐，讓更多弱勢家庭也能擁有一份溫飽。

(工商 )

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