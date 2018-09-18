北農董座新人選 林聰賢：考量專業人士

2018年09月18日 17:39 中時 游昇俯

台北市副市長陳景峻上周辭去台北農產運銷公司董事長職務，台北市長柯文哲昨天前往農委會與主委林聰賢會面商討。林聰賢今（18）日表示，北農新董座支持北市府所提人選，會朝專業人士考量。外傳新董座由台北市工務局長彭振聲接任的呼聲高，林聰賢則未正面回應。

台北農產運銷公司明日將召開例行性董事會，預計台北市副市長陳景峻將正式辭去董事長職務，北農繼任董事長人選備受外界關注。林聰賢今日向媒體證實，他昨天曾在農委會與柯文哲會面，討論陳景峻辭退董事長後續問題。

林聰賢表示，昨天主要是釐清農委會與北市府間的溝通平台，希望未來對董事長人選、北農營運等議題，能有更密切的聯繫，過去太多平台反而使得資訊混亂。

林聰賢說，柯市長也覺得北農不是市政的全部，結果卻陷在那裏，應該有所釐清，與柯市長對話後比較清楚各自立場，否則都是猜來猜去，到處都有人自己表達立場。他說，柯市長充分表現合作的態度，未來包括市場改建案等，我們會更有默契處理後續工作。

對於柯文哲是否提出北農董事長繼任人選，林聰賢則表明，彼此有交換意見，農委會會支持北市府所提人選，也有董事長與總經理共聘的默契，未來董事長會朝專業人士考量。但對於陳景峻是否也將辭去北農董事，林聰賢則說沒討論到這麼細，等陳景峻在會中提出，才會繼續走後續程序。

外傳北市工務局長彭振聲繼任北農董座的呼聲高，對此林聰賢也沒正面回答，他僅表示，只要是專業的人選，符合台北果菜市場改建與北農營運的需求，我們就會支持。至於總經理吳音寧是否留任？林聰賢則說，不在當天討論範圍。

(中時 )