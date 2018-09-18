周美青快看 馬英九又在偷吃蛋黃酥

馬英九昨（17）日在台中參加活動時趁機吃一顆蛋黃酥。（圖／中評社）

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中時電子報
九十七年國慶晚會上，馬英九抽空猛吃紅豆餅，一旁周美青猛皺眉頭的莞爾畫面，由中國時報攝影記者黃世麒所拍攝。（圖／資料照片，取自馬英九臉書）

台灣新世代關懷協會昨（17）日下午舉辦「中秋有愛、愛心無礙」弱勢團體中秋愛心伴手禮行銷活動，國民黨立法院黨團總召江啟臣邀請馬英九、國民黨台中市長候選人盧秀燕等人穿上圍裙一起動手做蛋黃酥，為公益發聲。馬英九親手做出兩顆圓滿的蛋黃酥，等拍完照後，趁機拿出一顆豆沙蛋黃酥，當場大口享受美食。

根據中評網報導，馬英九大昨日下午1點40分抵達台中豐原慈濟宮，在慈濟宮主委鄭文鑫的引導下，進入廟內向媽祖敬香。

馬英九致詞後，就在「姑姑媽媽手作工作坊」糕餅老師引導下，穿上圍裙、戴上手套，開始揉起麵團做蛋黃酥，馬英九按照糕餅老師的教法，做出兩顆圓滿的蛋黃酥，一旁的糕餅老師還為馬按讚。

蛋黃酥還要塗上蛋汁，烘烤後才算成品，所以工作坊帶來一盒事先做好的蛋黃酥給馬英九拍照用，馬英九拿在手上，眼睛一直盯著黃酥看。照片一拍完，一行人準備到慈濟宮旁的廟東夜市逛街，馬英九趁機吃了一個蛋黃酥，果然還是抵擋不住豆沙蛋黃酥的魅力。

民國97年國慶晚會上，馬英九抽空猛吃紅豆車輪餅，一旁周美青猛皺眉頭，當時也被中國時報攝影記者捕捉到莞爾的畫面。

(中時電子報)

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