防疫無名英雄！中市登革熱基層人員勞苦功高

對抗登革熱，上緊發條！台中市防疫總動員，包括基層里長、衛生所人員全力投入，宣導防疫的重要性以及正確觀念，環保局清潔隊員更是一區接著一區噴藥消毒，盡速斷絕登革熱病媒傳染源，雖然執勤時遇民眾質疑，耐心傾聽及溝通取得諒解與配合，防疫雖未結束，基層的努力贏得民眾高度認同與掌聲，豎起大拇指稱讚他們是「防疫無名英雄」。
從台中市大里區東昇里的「開心農場」，被衛生局認定為疫情高風險源頭，東昇里里長陳進發背負高度壓力，但基於對地方的責任感，不停動員志工、鄰長，帶隊前往開心農場孳清，並幫忙聯絡為數眾多的承租戶，以便衛生局進行家戶宣導。
「只要早一天讓疫情停止，再辛苦都願意！」陳進發從爆發疫情的第一天至今，日以繼夜相當累人，但他仍持續全心投入，捍衛里民的生活環境與健康。
大里區祥興里緊鄰旱溪廢河道、開心農場，確診人數多，爆發疫情起，祥興里長黃春海不停地帶領鄰長進行家戶宣導孳清，投入防疫犧牲陪伴家人的時間，只要能為自己的里多做一點防疫工作，相信就會減輕登革熱的威脅，與大家攜手努力讓祥興里的環境更乾淨。
大里區衛生所主任邱敏媛說，登革熱疫情發生時，衛生所同仁面臨多方壓力跟指責，冒著雨、餓著肚子挨家挨戶通知民眾噴藥訊息，但常常又被抱怨為何要急著噴藥、家裡物品來不及包覆、家中沒蚊子為何要噴藥等。
為讓民眾更清楚防疫相關資訊，她找里鄰長協助宣導，漸漸的民眾也能接受，並與衛生所建立合作關係。她認為如果單靠衛生單位或政府單位進行防疫，力量是薄弱的，全民一起動起來，才能讓防疫工作更臻完善。
太平區清潔隊員謝清山自登革熱疫情發生時，便投入衛生局、環保局等各局處的防疫課程，並前往大里、太平等疫區噴藥，細心教導市民防疫觀念及清除積水容器的方式。
中西清潔隊臨時工潘彥廷、北區清潔隊員張清彥等人也都從疫情發生時，積極投入消毒防疫作業，還給市民安全無蚊的環境。
建設局養護工程處助理工程員黃百慶也經常犧牲假日防疫，一接獲他所負責養護的園道周邊產生疫點，立即至現場調度廠商，將範圍內的易積水容器巡檢清除，不辭辛勞的精神，也獲得民眾肯定。
「打擊登革熱除政府的努力，需要全民投入，共同防疫！」市府強調，民眾如遇市府公告噴藥、孳生源檢查等防疫措施，請務必配合，面對登革熱疫情，秉持公開透明原則，除主動揭露疫情及熱區所在地，相關案例也已納入市府監控與防疫範圍，請民眾安心並持續配合防疫工作，早日讓登革熱疫情消失。
(中時 )