防疫無名英雄！中市登革熱基層人員勞苦功高

2018年09月18日 18:49 中時 盧金足

大里區東昇里長陳進發表示，「只要早一天讓疫情停止，再辛苦都願意！」（圖／台中市府提供）

台中市北區清潔隊員張清彥從疫情發生時，積極投入消毒防疫作業。（圖／台中市府提供）

太平區清潔隊員謝清山細心教導市民防疫觀念及清除積水容器的方式。（圖／台中市府提供）

大里區祥興里長黃春海與大家攜手努力讓祥興里的環境更乾淨。（圖／台中市府提供）

對抗登革熱，上緊發條！台中市防疫總動員，包括基層里長、衛生所人員全力投入，宣導防疫的重要性以及正確觀念，環保局清潔隊員更是一區接著一區噴藥消毒，盡速斷絕登革熱病媒傳染源，雖然執勤時遇民眾質疑，耐心傾聽及溝通取得諒解與配合，防疫雖未結束，基層的努力贏得民眾高度認同與掌聲，豎起大拇指稱讚他們是「防疫無名英雄」。

從台中市大里區東昇里的「開心農場」，被衛生局認定為疫情高風險源頭，東昇里里長陳進發背負高度壓力，但基於對地方的責任感，不停動員志工、鄰長，帶隊前往開心農場孳清，並幫忙聯絡為數眾多的承租戶，以便衛生局進行家戶宣導。

「只要早一天讓疫情停止，再辛苦都願意！」陳進發從爆發疫情的第一天至今，日以繼夜相當累人，但他仍持續全心投入，捍衛里民的生活環境與健康。

大里區祥興里緊鄰旱溪廢河道、開心農場，確診人數多，爆發疫情起，祥興里長黃春海不停地帶領鄰長進行家戶宣導孳清，投入防疫犧牲陪伴家人的時間，只要能為自己的里多做一點防疫工作，相信就會減輕登革熱的威脅，與大家攜手努力讓祥興里的環境更乾淨。

大里區衛生所主任邱敏媛說，登革熱疫情發生時，衛生所同仁面臨多方壓力跟指責，冒著雨、餓著肚子挨家挨戶通知民眾噴藥訊息，但常常又被抱怨為何要急著噴藥、家裡物品來不及包覆、家中沒蚊子為何要噴藥等。

為讓民眾更清楚防疫相關資訊，她找里鄰長協助宣導，漸漸的民眾也能接受，並與衛生所建立合作關係。她認為如果單靠衛生單位或政府單位進行防疫，力量是薄弱的，全民一起動起來，才能讓防疫工作更臻完善。

太平區清潔隊員謝清山自登革熱疫情發生時，便投入衛生局、環保局等各局處的防疫課程，並前往大里、太平等疫區噴藥，細心教導市民防疫觀念及清除積水容器的方式。

中西清潔隊臨時工潘彥廷、北區清潔隊員張清彥等人也都從疫情發生時，積極投入消毒防疫作業，還給市民安全無蚊的環境。

建設局養護工程處助理工程員黃百慶也經常犧牲假日防疫，一接獲他所負責養護的園道周邊產生疫點，立即至現場調度廠商，將範圍內的易積水容器巡檢清除，不辭辛勞的精神，也獲得民眾肯定。

「打擊登革熱除政府的努力，需要全民投入，共同防疫！」市府強調，民眾如遇市府公告噴藥、孳生源檢查等防疫措施，請務必配合，面對登革熱疫情，秉持公開透明原則，除主動揭露疫情及熱區所在地，相關案例也已納入市府監控與防疫範圍，請民眾安心並持續配合防疫工作，早日讓登革熱疫情消失。

(中時 )