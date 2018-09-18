文化部人事異動 陳濟民接傳藝中心主任

2018年09月18日 18:24 中時 趙靜瑜

文化部今(18)日發佈新聞稿表示，國立傳統藝術中心前主任吳榮順於8月底任滿歸建，主任一職將由文化部主任秘書陳濟民接任；國立臺灣史前文化博物館前館長李玉芬於8月底歸建退休，館長一職將由國立臺灣歷史博物館館長王長華接任，而國立臺灣歷史博物館館長則由雲林科技大學未來學院院長、人文與科學學院副院長林崇熙教授接任。

另，國立臺灣美術館及國立臺灣文學館，文化部已完成徵詢新任館長人選，刻正辦理向學界借調作業，預計於9月底行政程序完成後向各界說明。

文化部長鄭麗君指出，新任主任陳濟民歷任國立臺灣美術館副館長、文建會第二處處長、國立臺灣博物館館長、文化部主任秘書等職，在文化場館經營方面的專業深獲各界肯定，將借重他豐富的文化行政經驗，加速完成即將進入關鍵期的高雄傳藝園區工程，以及讓宜蘭傳藝園區能和明年預算將加倍成長的「開枝散葉」和「接班人」計畫完整接軌。

鄭麗君也指出，國立臺灣史前文化博物館前館長李玉芬任內積極推動史前館南科考古館工程最後一哩路，並且擬定「世界南島文化在台灣」計畫，為提升史前館下一階段發展奠下良好基礎，她對李前館長表示深深感謝，儘管歸建退休，仍將敦請她擔任顧問，繼續為史前館提供建議。

鄭麗君也說明，新任館長王長華是台大人類系學士及碩士，高師大成人教育所博士，歷任高雄縣文化局副局長、國立科學工藝博物館主任、國立臺灣史前文化博物館副館長、國立臺灣歷史博物館館長等職，目前也是中華民國博物館學會副理事長，既具人類學專業，在博物館經營實務方面亦深具經驗。

鄭麗君說，史前館明年預算大幅擴增，預期於其下成立「世界南島文化研究中心」，推動「世界南島文化在台灣」計畫，南科考古館也即將展開試營運及開館。面對各項新任務，相信王長華是在此階段擔任史前館長的最佳人選。

此外，國立臺灣歷史博物館新任館長林崇熙教授，是美國維吉尼亞理工大學科技與社會研究所博士、雲林科技大學未來學院院長、人文與科學學院副院長、文化資產維護學系教授，也是台灣科技與社會研究學會的創會理事長。

鄭麗君表示，台史博開館雖僅7年，已經是國內最具活力、能量最充沛的博物館之一，為台灣史的社會紮根工作扮演不可或缺的角色。下一階段，文化部希望將台史博由四級機構提升為三級機關，讓專業能量更強化、社會服務更全面。在此階段，相信林崇熙所具備的宏觀視野，能夠從博物館經營出發，進而擴展台灣史在社會、文化、技術及在地知識等多元向度的研究發展與教育推廣，以更大格局帶領台史博再升級。

另外，文化部主任秘書由文化資源司司長陳登欽接任，文化資源司司長由綜合規劃司司長洪世芳接任，綜合規劃司司長由文化資源司副司長林宏義接任。國立國父紀念館館長林國章調任文化部參事，館長一職將由文化部參事梁永斐接任。

(中時 )