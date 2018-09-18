壯遊星級旅館》親子渡假首選 長榮鳳凰酒店要這樣玩

二小女孩正擺姿態，開心讓祖父拍照。（圖/戴安瑋攝）

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3樓兒童遊戲室內，設有攀岩場、太空雷射迷宮，是親子度假首選。（圖/戴安瑋攝）
3樓兒童遊戲室內，設有攀岩場、太空雷射迷宮，是親子度假首選。（圖/戴安瑋攝）

位於宜蘭礁溪市區的長榮鳳凰酒店(礁溪)，擁有寬敞明亮大廳，散發著木頭香，左手邊巨大的台灣肖楠、檜木桌，讓人眼睛一亮，一旁長長的原木樹幹，在完全沒有修飾下，自然成形的座椅，成了民眾休息的最佳選擇，二個小女孩坐在椅子上，擺出可愛姿態，開心讓祖父拍照，臉上洋溢著幸福。

一樓游泳池畔，設有胖卡點心車，提供花生捲，按摩池內還有飲料Bar，讓房客隨時補充體力。（圖/戴安瑋攝）

長榮鳳凰酒店，在礁溪市區，面積7千777平方公尺，鄰近跑馬古道與礁溪公園，擁有200多房間，擁有歐亞風格豪華溫泉套房、禪風、日式等6種風格的舒適溫泉套房，還有1500坪亞洲最大空中花園男女泡湯池，是當地首屈一指的溫泉酒店。

房間內浴室的溫泉池，提供小鴨溫度計，當溫泉溫度高於39度時，即會嗶嗶叫。（圖/戴安瑋攝）

最讓人覺得貼心的是，一樓游泳池畔，設有胖卡點心車，提供花生捲，按摩池內還有飲料Bar，讓房客隨時補充體力；3樓兒童遊戲室內，設有攀岩場、太空雷射迷宮，是親子渡假首選，同時成為觀光局今年推「星級旅館陪你一起壯遊台灣」首站之一。

長榮鳳凰酒店總經理湯宗華表示，房間內浴室的溫泉池，特提供了小鴨溫度計，當溫泉溫度高於39度時，即會嗶嗶叫，提醒房客，等涼一點再泡湯，露天風呂則是男女分開，另有石板床提供房客、遊客使用，難得來一趟，一定要泡湯，紓解長期累積的工作壓力。

長榮鳳凰酒店現推「秋逗‧夜遊‧泰精彩」，即起至11月專案限定，兩人成行，平日入住每房 8800元起；9-11月入住，不限專案每月再抽， 4人沖繩來回機票。

(中時電子報)

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