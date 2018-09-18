14死算在以F16頭上 俄撈出遭擊落軍機殘骸

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中時電子報

俄羅斯伊爾-20（Il-20）電子偵察機周一晚載著14名機組員，在敘利亞赫梅明空軍基地（Hmeymim Airbase）附近消失在雷達螢幕上。

據俄羅斯衛星網18日報導，俄羅斯國防部說，已撈出伊爾-20機組人員的遺體，私人物品與飛機殘骸。

儘管據CNN報導，一名美國官員說，這架伊爾-20是在敘利亞部隊反擊以色列轟炸時誤擊，但俄羅斯國防部隨即加以反駁。不過俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov ）少將稍後證實，這架偵察機是被敘軍擊落，但卻是在以色列軍機攻擊敘境目標下，故意製造了危險的情境。

科納申科夫說，莫斯科認為，以色列的挑釁行為帶有敵意。「我們認為，以色列這種挑釁行為帶有敵意，」他強調，「俄羅斯軍機正要從5000米的高處降落，以色列航管系統不可能沒注意到」。

他並表示，以色列並未警告敘利亞境內的俄軍指揮官，說要進行軍事行動。直到以軍發動攻擊前不到1分鐘，俄軍才從熱線得知，而他們根本來不及要軍機飛到安全區。

俄羅斯國防部稍早說，這架伊爾-20電子偵察機在4架以色列F-16戰機攻擊敘利亞拉塔基亞（Latakia）省的目標時，IL-20在雷達上的光點跟著消失。從飛行控制雷達上消失。此外，根據俄羅斯雷達空域控制設備的相關記錄顯示，當時在該區域的法國阿基坦級巡防艦奧弗涅（Auvergne，D654）也發射了飛彈。

以色列駐莫斯科使館拒絕評論俄軍的聲明，而法國部隊已否認，和俄羅斯偵察機墜毀有任何關係。

(中時電子報)

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