太平公立泳池拚競爭力 花千萬整頓

台中市議員張玉嬿（左）18日邀運動局長王慶堂（右）會勘，太平區露天游泳池，發現休息室以鐵皮搭建，內部簡陋不堪。（張妍溱攝）

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台中市議員張玉嬿（左）18日邀運動局長王慶堂（右）會勘，太平區露天游泳池，發現休息室以鐵皮搭建，內部簡陋不堪，市府將編列1400萬元預算，進行游泳池設備整修。（張妍溱攝）

有40年歷史的台中市立太平區露天游泳池票價雖便宜，但泳客少，去年完成泳池池底施作後，市議員張玉嬿18日邀運動局長王慶堂會勘，發現內部休息室建物殘破，泳客嫌設備少不上門，王允諾編列整修預算1400萬元，並增建3溫暖等設備，享平民價格、高檔環境。

市議員張玉嬿表示，游泳池底去年已重新施作，全新防曬網預防泳客在烈日下曝曬游泳。仍有泳客反映，休息室以鐵皮搭建，內部簡陋不堪，設備不如私立泳池，難以吸引人來，由於委外經營流標，盼藉由內部設備提升、便宜票價，讓公立游泳池翻轉，帶來更多人潮。

廖姓泳客說，他參加晨泳將近20 年，雖然露天泳池不像室內泳池池水是溫水，但水質算乾淨，單次門票全票50元、學生票30元，只開放到中午，全年無休，唯獨少了蒸氣室、3溫暖，較不完善。

運動局長王慶堂指出，市府將編列1400萬元預算，進行游泳池設備整修。初步規劃增設面積約60平方公尺烤箱、蒸氣室，改善泳池休息室、樓梯及過濾沐浴殺茵系統更新，估計今年底完成規劃、明年發包，2019年7月暑假前完工；另大肚、龍井、三信公立泳池也將編列預算納入台中市老舊游泳池整建計畫。

(中時 )

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