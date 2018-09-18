《中時晚間快報》修《國安法》防假新聞？ 藍委：綠意圖製造寒蟬效應

2018年09月18日 17:55 中時電子報 綜合報導

◎修《國安法》防假新聞？ 藍委：綠意圖製造寒蟬效應

近來網路假消息、假新聞層出不窮，傳出內政部擬修正《國家安全法》等法規，防止假訊息流竄。對此，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗表示，贊成建立相關自律機制，減少假新聞、假消息的運作及操作，但呼籲不要假國安之名，行箝制言論之實；國民黨立委李彥秀也說，民進黨政府如此處理，意圖以鉗制言論方式產生寒蟬效應，絕不是民主進步作為，也違反自由民主精神。

◎川普動手了! 美宣布對陸兩千億產品加徵關稅9／24生效

美國總統川普於美東時間17日傍晚下令，對價值2000億美元的大陸產品加徵10％關稅，從9月24日起也就是中秋節那天，正式實施一直到年底，並在2019年1月1日將稅率上調到25％。川普同時發出警告，如遭陸方反制，立即再加徵2670億美元。美陸這兩個全球最大經濟體之間的貿易貿易戰，由此嚴重升級。

◎秋老虎發威 周末恐變天 中秋賞月老天不賞臉

昨（17）日台北出現37.8℃高溫，是121年來9月次高溫，今天最高溫出現在台北市石牌，達到37.4℃，然後是桃園市桃園區與新北市三峽的37℃，以及新北市五股36.5℃，台北市士林36℃，新北市八里35.7℃。前11名高溫中新北、台北市各佔5處，可見雙北是典型的熱區。

◎音樂劇《搭錯車》番外篇 丁噹、王柏森對唱父女情

丁噹7月底結束音樂劇《搭錯車》台中、台北、高雄演出，他飾演女主角「阿美」，在劇中錦衣盛裝，飛奔撲向垂危的爸爸亞叔身旁，這一幕逼哭眾人，而丁噹與王柏森也對唱〈現在才懂〉，唱出父女深厚的親情。

(中時電子報)