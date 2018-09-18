交大國際處準備500顆月餅 協境外生歡度中秋佳節

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旺報

中秋、端午與春節是台灣的三大節慶，尤其中秋節更是闔家團圓的節日，為了使離鄉背井的境外同學感受學校照顧學生的用心，交通大學國際處準備將近500顆月餅，且兼顧各宗教的需求，由國際處與境外生一起同歡。

交大國際處表示，交通大學共有456位境外生來校就讀,其中包括大陸交換生59人、大陸學位生73人、外籍交換或短期交換生125人、外籍學位生120人以及僑生79人，外國籍的學位生與外國籍的交換生人數最多。

交大國際處指出，境外生選擇交大作為海外就讀的機構，是台灣教育體系的成功，也代表交大國際化能量的展現。但對許多境外生而言，這是第一次離開家鄉，第一次來到台灣，而台灣的地理、風土、文化對許多同學來說是全新的體驗。

中秋、端午與春節是台灣的三大節慶，尤其中秋節更是闔家團圓的節日，為了讓境外生感受學校照顧學生的用心，交大國際處結合在地特色，與新竹知名的餅鋪「新復珍」合作，準備了將近500顆月餅，且兼顧各宗教的需求，如尊重伊斯蘭教，月餅不放豬油，由國際處同仁與境外生一起同歡。

交通大學國際處創辦於2007年，創建國際處之首任國際長為劉尚志教授，現任國際長為張翼副校長，副國際長為林志潔教授與羅志偉教授。

交大國際處表示，期待有更多國際生與境外生加入交通大學，和我們一起研究學習，希望他們在新竹生活的期間，喜愛這個城市，探索台灣的文化、享受台灣的風光。我們也期待國際生與境外生能在學成後，成為台灣學術的生力軍，回到自己的家鄉或世界各地，貢獻所學，讓台灣的國際能量持續發光。

(旺報 )

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