專接待VIP高官 文在寅下榻金氏王朝高級迎賓館

2018年09月18日 18:19 中時電子報 吳映璠

南韓總統文在寅18日啟程前往北韓參與為期三天的兩韓峰會

南韓總統文在寅18日飛抵北韓參與為期三天的兩韓峰會，今晚他將下榻平壤「百花園迎賓館」（The Paekhwawon State Guest House），據韓國聯合通訊社（韓聯社）報導，這棟白色三層樓建物專門接待VIP政要，包含前日本首相小泉純一郎、美國前國務卿歐布萊特（Madeline Albright）都曾是座上賓。

專門接待VIP國際高官的百花園迎賓館。翻攝韓國阿里郎電視台

南韓總統文在寅伉儷入住百花園迎賓館，受到金正恩夫婦及北韓官員熱情歡迎。（路透社）

南韓總統文在寅與夫人金正淑結束第一天峰會行程後，將下榻位在平壤市大城區域林興洞的百花園迎賓館，韓聯社報導，這棟白色建築物專門接待國際政要，2000年美國前國務卿歐布萊特、2002年日本前首相小泉純一郎來訪時都是在這裡過夜。

南韓前總統包括金大中、盧武鉉也都曾於2000、2007年兩韓峰會時，在此下榻休息。

百花園迎賓館由三棟三層樓高的白色建物銜接在一起，建於1983年，至今有35年歷史，坐落在貫穿平壤市中心的大同江岸，前有大同江與人工湖，後有大片樹林，為迎賓館提供了非常好的隱蔽性與安全性。

韓聯社報導，百花園這個名字由來源自於裡頭種植了上百種花。迎賓館今年才剛重新整修，裡頭最多可同時為90名高官提供住宿。

(中時電子報)