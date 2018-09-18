狂賣24小時！台灣最狂100團「網紅節」9／20開跑

2018年09月18日 18:00 中時電子報 綜合報導

百位網紅化身團主，920力挺新開站網紅電商

看準台灣網紅電商市場潛力！國內外超過百大品牌搶攻單日千萬商機

網紅電商議題在 9 月份如火如荼展開，但不再是遊戲直播或打賞，而是與電商有關，台灣網路新平台《meimaii 美賣》，以初生之犢不畏虎之姿，力邀全台灣超過 100 位帶量網紅在 9 月 20 日這一天推出 「920 網紅節」。

《meimaii 美賣》：翻轉既定網紅電商購物流程

根據資策會研究，台灣網友整體網購頻率已逼近實體購物，在每十次購物行為中，約4.5次是透過網購通路，女性比男性更愛行動購物之外，約45％的網友認為，追蹤網紅所置入或推薦的商品會提升其購買意願。「在產業內長期觀察下來，女性對於網紅形象、商品品質、購物平台這三項的所需信任感，缺一不可。產品一定要在幾小時之內送達這件事，對女生來說，反而不是下單的唯一條件。」也因此團隊催生了《meimaii 美賣》這個網紅電商平台。

台灣最狂100團「網紅節」9/20開跑

凡舉食譜、親子育兒、家事小撇步等等，潛在消費者網路上看到 KOL ( Key Opinion Leader 意見領袖) 好物分享、試用、再跟著信任的 KOL 一起買小家電或鍋碗瓢盆。這樣的流程，相信很多女性都不陌生。但跟過這樣團購的人都明白，在喊單、匯款到收貨之後的客服問題等都是變數。而《meimaii 美賣》就是保留了網紅提供的優質產品資訊，並提供了消費者信任的金流物流系統，整理成一個方便意見領袖、品牌商與消費者三方使用的平台。消費者能直接在《meimaii 美賣》看到今天喜歡的網紅分享或試用了什麼商品，可以單純看，也可以直接下單、刷卡。網紅可以專心在商品的試用上。金流、物流與客服端的問題就交給平台端處理即可。

台灣首次一天集結 100 位「帶量網紅」力挺新站

《meimaii 美賣》這次舉辦的 24 小時「920 網紅節」聚攏了各界意見領袖，從旅行旅居部落客、親子育兒達人、美妝保養甜心、美食饕客玩家等等....超過百位網紅選品開團，而這百位「網紅」可是《meimaii 美賣》團隊各自在過往電商經驗、網紅媒合中挑選出各領域最具「銷售量」的意見領袖。除了百位網紅之外，廠商們也提供了上百項商品供網紅們挑選、評鑑，就是希望體現出「網紅經濟」的真實力量，也希望粉絲們能買的開心又愉快。

台灣最狂100團「網紅節」9/20開跑

百位網紅共集結超過八百萬以上的粉絲，對八百萬粉絲來說，在「920 網紅節」這一天，只要消費滿兩千元就能獲得「桃園-韓國雙人來回團體機票」。《meimaii 美賣》也會繼續為網紅的眾多粉絲們找更多優惠與好康。畢竟，粉絲，才是讓「網紅電商」產業鏈，維持正向循環的重要一環！

◆ 920 網紅節活動資訊

活動日期：2018 年 9 月 20 日（四）00:00 ～ 23:59 僅此一天

主辦單位：meimaii 美賣 | https://www.meimaii.com

活動網頁：http://www.meimaii.com/920event

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關於《meimaii美賣》：

《meimaii 美賣》團隊有聯繫超過 500 位以上帶量網紅的深厚底蘊、精準搭配優質商品的經驗。每日為您集結當日最火紅 KOL 、Facebook 粉絲團、Facebook 社團、部洛客、網紅、團媽等優質團購訊息，一次就讓你擁有今日網紅團購最新資訊！《meimaii 美賣》與各網紅、團媽均有愉快合作經驗、也秉持電商公司該提供的安全金流、穩定物流，我們讓您團購起來更無負擔。

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(中時電子報)