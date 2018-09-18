長腿叔叔獻愛 八卦山稜線最迷你同安國小秋節前驚喜收大禮

2018年09月18日 18:23 中時 謝瓊雲

彰化縣芬園鄉同安國小是全縣最迷你小學，全校僅30名學童，五六級學生在中秋節前夕收到神秘驚喜，十輛變速自行車，是一群熱愛騎自行車的「長腿叔叔」們送來的大禮。（謝瓊雲攝）

偏鄉迷你小學的幸福時光！彰化縣芬園鄉同安國小在中秋節前一周意外收到神秘大禮，18日上午大貨車無預警送來10輛變速自行車；師生幾經探問，才知是一群熱愛騎乘139縣道的「長腿叔叔」們合贈，讓高年級學童們興奮不已、個個都迫不及待想要試乘。

同安國小全校僅30名學生，位處139線八卦山稜線，號稱是全縣風景最美鐵馬自行車騎乘車道；不少車友也會把學校當成休息中繼站。

得知這所資源不足，一名施姓車友私下號召志同道合的夥伴捐贈鐵馬，貨運低調把車送達，捐贈者卻都不願表明身分，婉拒校方感謝。

因校方事前完全未被告知，也讓師生們意外收穫驚喜，不少人一臉雀躍歡呼「終於有腳踏車可以騎了！」整天都躍躍欲試、不斷問老師什麼時候要去騎車？

校長施皇羽表示，同安近年積極發展禮、樂、射、御、書、數，「六藝同安」校本特色課程；其中，「御」就是現代騎鐵馬課程；目前五年級生4人，六年級生8人，12人都會騎車，卻多數沒有自己的單車、也不是人人都有在139縣道騎單車的經驗，其中4、5人還不太會操控變速系統。

他說，預定10月起至11月份進行為期六周的鐵馬課程，包括：交通安全、騎鐵馬考證、訓練孩子們的身體協調，以及基礎的故障排除，並將在11月份辦理社區探索課程，帶高年級師生出發沿139線騎往南投市，實際體驗騎程最美鐵馬道的景致風光。

(中時 )