亞洲盃為台灣奪冠 孫丞譽盼政府重視曲棍球

新化高中高三學生孫丞譽（左）今年9月初代表台灣赴韓國參加亞洲盃滑輪錦標賽，獲得曲棍球青年組團體冠軍，校長鄭曜忠與孫丞譽合影給予勉勵。（李其樺攝）

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新化高中高三學生孫丞譽今年9月初代表台灣赴韓國參加亞洲盃滑輪錦標賽，在曲棍球項目獲得青年組團體冠軍，孫丞譽表示，未來有意往職業發展，不過因為台灣對曲棍球提供的資源相對不足，目前仍在思考生涯規畫。

孫丞譽今年17歲，從就讀紅瓦厝國小3年級就開始接觸學習曲棍球，就讀關廟國中後繼續參加校隊，每天至少練習2到3個小時，考上新化高中後則全程參加校外曲棍球俱樂部，平日忙於課業，周末才有時間出來打球。

孫丞譽說，他學習直排輪曲棍球，相對冰上曲棍球減少許多肢體碰撞，他喜歡打曲棍球，是因為這項運動能帶給他刺激的感受，運動神經良好的他也常常在球隊扮演負責得衝鋒陷陣得分的前鋒角色。

今年5月孫丞譽獲選世界盃和亞洲盃曲棍球賽事台灣代表隊選手，每個周末他都搭車遠赴南投集集參加集訓，經過數個月的密集訓練，今年9月7日孫丞譽和隊友參加韓國舉辦的亞洲盃滑輪錦標賽，在曲棍球青年組先後擊敗印度、大陸和韓國奪冠。

孫丞譽表示，這次代表台灣出國比賽沒有任何單位贊助，球衣、球具和裝備全是家長自費，龐大費用對任何選手都是一筆沉重負擔，希望國家能多為選手著想，提供資源補助。

孫丞譽說，台南市不少國中學校都有曲棍球校隊，不過整個市區曲棍球場僅有3座，只有1座符合國際賽規格，也希望地方政府能多重視曲棍球這門運動。

(中時 )

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