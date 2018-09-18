彰化縣校園種電三部曲 綠能光電球場防雨又遮陽

彰化縣長魏明谷(左)與得標廠商旭忠能源公司總經理黃正泓在眾人見證下正式完成簽約，宣布校園種電第三期光電球場種電計畫正式啟動。（謝瓊雲攝）

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彰化縣政府啟動校園種電三部曲，盤點60所中小學校園，將由得標的旭忠能源公司在2年內建置完成100座綠能光電風雨球場。（謝瓊雲攝）
教育部政務次長范巽綠（左三）也專程出席見證簽約儀式。（謝瓊雲攝）
彰化縣大力推動校園種電計畫，第三期綠能光電風雨球場全部完工後，校園種電三部曲預計將在2020年宣告全面建設完成。（謝瓊雲攝）

校園種電三部曲，綠能光電風雨球場啟動！在教育部政務次長范巽綠見證下，彰化縣長魏明谷18日上午與得標廠商旭忠能源公司總經理黃正泓完成簽約，宣布校園種電第三期計畫啟動。

彰化縣政府預計2年內、在全縣60所中小學，興建100座風雨球場，以校園現有球場，結合太陽能板打造兼具「再生能源」、「遮陽防雨」、「運動功能」、「綠金回饋」的綠能光電球場，在2020年底將正式宣告彰化縣校園種電三部曲全面建設完成；全縣許多中小校長及家長會長都到場見證簽約，展現支持政策的決心。

魏明谷表示，彰化縣推動校園種電為學校創造財富，採集團式策略全面執行，由縣府出面主導、當對口，幫得標廠商省下與個別學校一一交涉的麻煩，加上大宗採購太陽能板設備，有效降低建置成本，因此能將回饋金比例提高到24.3%，是全國最高。

他說，第三期100座風雨球場由廠商斥資無償興建、並加裝太陽能板，發電後並提供各校回饋金。以教育部補助興建風雨球場每座約750萬元經費估算，100座光電球場為縣庫省下約7.5億元的龐大建置成本，而且未來20年還有3.5%回饋金

財源供學校運用，後續也歡迎更多學校踴躍加入種電行列。

黃正泓表示，旭忠能源是中美矽晶集團子公司，集團自1981年在竹科設廠，基於企業社會責任、興建光電球場，表達對教育的支持，也是對綠能政策的響應；希望盡棉薄之力，打造台灣成綠能科技島。

(中時 )

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