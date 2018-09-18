萬分奇蹟！男孩遭烤肉叉刺穿頭部 未傷到要害

2018年09月18日 18:22 中時電子報 江飛宇

美國密蘇里州的一名男孩從樹上跌下，更糟的是，底下有支朝上的烤肉叉，男孩的頭部就直接被刺穿，並卡在他的腦袋裡。然而卻奇蹟般地倖存下來，這支金屬叉都沒有傷及腦部與重要神經系統。

生活科學(Live Science)報導，當地新聞媒體KCTV稱，這位名叫查維爾．坎寧安(Xavier Cunningham)的10歲男孩當晚在自家庭院與朋友一起玩，他們正在準備晚上的烤肉會，當時一群小夥伴爬在樹上，然而一隻黃蜂出現，坎寧安受到驚嚇從梯子上掉下來，結果扎到地上的烤肉叉上。

家人趕緊把這個男孩被送往醫院，醫生看到了非常擔心傷勢，所以出血量不多，立即拍攝X光與準備手術室，之後花了幾個小時，準備進行精細的手術以取出叉子。

10歲男孩坎寧安術後良好，已能有說有笑。(圖/thecount)

堪薩斯大學醫學院血管內神經病學主任柯傑．艾波索醫生(Koji Ebersole)說：「這個男孩頭部的X光掃描表明，叉子刺穿了他的臉，正好從頭骨下方通過，一直到達他的脖子後面。」

極為幸運的是，這支金屬叉剛剛好錯過了顱內大血管，包括頸動脈和椎動脈，如果稍微偏了一公釐，都可能造成不可挽回的傷害。

而且叉子也沒有破壞其他關鍵器官，包括大腦、腦幹和主要神經，艾波索醫生稱，這是「百萬分之一的幸運」。

在經過大約6小時的手術，醫生終於取出叉子。坎寧安的術後恢復良好，在經過一天的休息，他已能在病床上玩Xbox電視遊戲，臉上只有一個OK繃。

(中時電子報)