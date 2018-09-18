萬分奇蹟！男孩遭烤肉叉刺穿頭部 未傷到要害

這支金屬叉直接刺穿臉部直達後頸，所幸沒有傷到重要器官和血管。(圖/Medical News Network)

友善列印
中時電子報

美國密蘇里州的一名男孩從樹上跌下，更糟的是，底下有支朝上的烤肉叉，男孩的頭部就直接被刺穿，並卡在他的腦袋裡。然而卻奇蹟般地倖存下來，這支金屬叉都沒有傷及腦部與重要神經系統。

生活科學(Live Science)報導，當地新聞媒體KCTV稱，這位名叫查維爾．坎寧安(Xavier Cunningham)的10歲男孩當晚在自家庭院與朋友一起玩，他們正在準備晚上的烤肉會，當時一群小夥伴爬在樹上，然而一隻黃蜂出現，坎寧安受到驚嚇從梯子上掉下來，結果扎到地上的烤肉叉上。

家人趕緊把這個男孩被送往醫院，醫生看到了非常擔心傷勢，所以出血量不多，立即拍攝X光與準備手術室，之後花了幾個小時，準備進行精細的手術以取出叉子。

10歲男孩坎寧安術後良好，已能有說有笑。(圖/thecount)

堪薩斯大學醫學院血管內神經病學主任柯傑．艾波索醫生(Koji Ebersole)說：「這個男孩頭部的X光掃描表明，叉子刺穿了他的臉，正好從頭骨下方通過，一直到達他的脖子後面。」

極為幸運的是，這支金屬叉剛剛好錯過了顱內大血管，包括頸動脈和椎動脈，如果稍微偏了一公釐，都可能造成不可挽回的傷害。

而且叉子也沒有破壞其他關鍵器官，包括大腦、腦幹和主要神經，艾波索醫生稱，這是「百萬分之一的幸運」。

在經過大約6小時的手術，醫生終於取出叉子。坎寧安的術後恢復良好，在經過一天的休息，他已能在病床上玩Xbox電視遊戲，臉上只有一個OK繃。

(中時電子報)

文章來源：Boy Miraculously Survives Being Impaled with Meat Skewer Through His Head

文章來源：Amazing Survival After KC Boy 10 Falls Head First On Foot-Long “Meat Skewer – All The Way Through Skull”

專接待VIP高官 文在寅下榻金氏王… 文金會面 陸外交部：樂見並支持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。