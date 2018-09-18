紙器工廠火警遭質疑救災慢 彰化消防局很受傷

員林市錦安巷1家紙器工廠17日深夜火警，警義消動員搶救卻遭質疑救災速度慢。（鐘武達翻攝）

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彰化縣員林市錦安巷1家紙器工廠17日深夜大火，火勢經過消防隊搶救終於18日凌晨零點34分獲得控制並於上午5點多完全撲滅，事後卻傳出有業者與部分民眾質疑消防隊救火速度太緩慢。對此，彰化消防局感到很「受傷」，強調救災過程完全符合規定，全程都有文字和錄音等紀錄可佐證，呼籲不要打擊消防人員的士氣。

彰化縣消防局於18日下午發出聲明指出，火場的轄區分隊為員林消防分隊，距離災害現場為3.8公里，消防局救災救護指揮中心在17日深夜23時13分接獲報案，即於23時14分派遣轄區分隊出勤，並於23時24分抵達現場立即佈水線搶救。

初期帶隊指揮官在出勤途中發現火場濃煙密佈，立即又回報請求支援，指揮中心後續加派林厝、花壇、芬園、田中、溪湖、大村、社頭及第二大隊總計派遣21輛各式消防車與46名人力參與救災。

消防局指出，當時黃姓業者意圖衝進火場，但被第一線消防人員極力阻止，避免其受更大的傷害。而現場為1棟鐵皮工廠，主要為製造紙類禮盒且內部堆滿易燃紙類，搶救初期現場已全面燃燒並且有坍塌情形，所幸火場內無人員受困。而因火勢猛烈有延燒北側大原紙器1000坪廠房之虞。

現場指揮官為保護現場人員安全及減少損失，下令以周界防護、防止延燒為主要搶救作戰方案。而在打火弟兄全力搶救下，只花70分鐘在18日零時34分就控制火勢，且經不斷搶救終於5時23分熄滅。

消防局強調，這起火警在全體警、義消的通力合作下，順利侷限火勢並將其撲滅，搶救過程符合相關規定，整個搶救過程從受理報案出勤到殘火處理熄滅收勤，指揮科均有全程錄音和文字紀錄可資佐證。

同時，消防局也呼籲，工廠的受信總機和自動警報設備並沒有連線到消防局，民眾如聽到警報聲應立即撥打119報案，切勿因先行查看而延誤搶救！另現場救災警、義消耗費大量汗水和體力執行救災任務，也期許民眾能心理上支持，做為消防人員精神上的最佳後援！

(中時 )

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