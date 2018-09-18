五條港棧橋加高 漁民憂安全強度不足

2018年09月18日 18:29 中時 張朝欣

五條港棧橋未加高前遇大雨即淹沒，汽車有如「水上行車」。（張朝欣攝）

台西鄉五條港碼頭棧橋因地層下陷，每遇豪大雨即出現水淹棧橋情況，漁業署與雲林縣政府因此展開加高工程，但漁民擔心棧橋加高後安全強度不夠，18日會勘後建議增加基樁數量，確保漁民作業安全。

五條港碼頭棧橋是台西地區漁民重要的漁獲裝卸處，漁民到近海打撈牡蠣、魚蝦後返回棧橋，使用升吊機將漁獲吊上棧橋，但因地層下陷與淤沙問題，棧橋高度不足，遇雨即淹沒，貨車走在棧橋有如「水上行車」，嚴重影響漁民裝卸漁獲。

經前立委張嘉郡向漁業署爭取經費、雲林縣政府編列配合款，棧橋加高工程於去年10月動工，預計今年底前完工，但漁民發現工程沒有增加基樁數量，擔心整個棧橋的安全強度可能不足，18日邀雲林縣政府水利處、施工單位會勘。

漁民林進郎表示，棧橋增加約1.2公尺高度，照理說高度增加，基樁也要相對增加才能確保安全，且由於高度增加，裝卸貨距離變大，應設置相關配套設施，才不會影響漁民裝卸貨作業。

林進郎說，施工單位進行棧橋加高工程前，並未充分與漁民溝通，因此施工後許多漁民質疑棧橋安全強度，擔心未蒙其利先受其害，希望相關單位能派員說明工程安全事宜，並承諾若因工程問題發生安全事故將負責賠償。

縣水利處與施工單位指出，棧橋全長242公尺，進行加高工程前已妥善考量安全問題，基樁承載強度沒有問題，請漁民們放心。

(中時 )