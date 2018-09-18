足協10月6日改選 盼納現役選手一新耳目

2018年09月18日 18:38 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

中華足協17日於官網公布，將在10月6日下午4時舉辦第12屆理監事選舉，延宕多時的改選紛爭終於接近落幕階段。理監事候選人將於21日下午6時報名截止，能否選出令人耳目一新的新理事會，外界也拭目以待。

至於此前引發「非會員能否參選足協理事」的爭議，在國際足總（FIFA）指示下已經解決，本次改選回歸章程第32、38條辦理。由足協臨時會員大會通過的選務小組，日前也已展開運作，擬定本次改選相關事宜。

按照足協章程，只要年齡大於20歲、近5年中須有至少2年積極參與足球活動、無前科紀錄（需有良民證），並居住在中華民國內，並有團體會員推薦，就可參選足協理事。理事長參選人則不能低於35歲，近10年中須有4年積極參與我國足球推展相關活動。

中華女足在亞運期間碰上欠薪3個月的狀況，凸顯球員聲音進入決策階層的重要性。（美聯社資料照）

如何讓足協展現新氣象？這次的新理事會若能出現現役選手，可能會是個好的方向。從里約奧運謝淑薇退賽事件到戴資穎球鞋事件，都凸顯出現役運動員進入決策階層、表達聲音的重要性，也因而掀起體改聲浪。

尤其國際體壇的變化一日千里，決策階層對狀況的掌握往往沒有第一線的運動員敏銳，才有決策脫節、跟不上實際需要的狀況。考量到這點，如果是最頂尖的旅外好手，更能發揮與國際接軌的成效。

足協目前章程並無強制納入運動員理事的規定，但日前傳出女足亞運集訓期間遭欠薪3個月的狀況，同樣顯示決策納入球員聲音的重要性，也更令人期待本屆新選出的11位理事中，能有現役球員入列。

當然，足協目前依照FIFA要求，「先改選、再修章程」，未來仍須與FIFA協商，找出能夠落實國體法精神的改革方案。包括讓「運動員理事」在足協章程「體制化」，絕對是未來的重要一步。

盧彥勳成功連任ATP球員理事會委員。(資料照／取自盧彥勳官方臉書)

至於如何選出「運動員理事」，不妨考慮民主程序，直接讓球員進行票選，名正言順擔任代言人。舉例來說，ATP（男子職業網球協會）的球員理事會，就是由球員票選出代表，台灣「網球一哥」盧彥勳獲得單打世界排名51至100名的球員支持，已連續兩屆獲選理事會代表。

不同的是，ATP本來就是以職業球員為主體的組織，球員理事會會選擇多數球員都會到的大賽前召開會議，足協事務多元，按章程規定每3個月開一次理事會，倘若是旅外球員擔任理事，可能不易出席。不過事在人為，重點是如何選出夠分量與代表性的球員，反映聲音，制度面都可以再討論。

(中時電子報)