台灣之光！艾美獎伴手禮「蔥蔥回魂麵」兩個月狂賣十萬包

2018年09月18日 18:33 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉

本屆艾美獎劇類影集最佳女配角:艾莉克絲布斯汀。（圖/金博家提供）

麥克道格拉斯（左）與金博家品牌總監張婉愉。（圖/金博家提供）

2018第七十屆艾美獎頒奬典禮9月17日（美國時間）在加州微軟劇場舉行，除眾所關注的得獎名單，參加明星服裝造型，也是矚目焦點，特別的是主辦單位準備給貴賓的伴手禮，來自台灣，是今年5月才拿下亞太區法國藍帶美食協會即食辣麵評比第二名的金博家蔥蔥回魂麵，也是唯一的亞洲伴手禮食品，現場僅65 位頂級VIP才能拿到蔥蔥回魂麵，他們也成了亞洲美食代言人。

金博家品牌總監張婉愉表示，為推廣台灣美食文化，透過這次艾美獎貴賓伴手禮袋，國際友人不僅可領略台灣即食辣麵美味，還可吃到剝皮辣椒口感。絕世雙椒禮盒的搭配，讓很多藝人非常感興趣。

包括本屆喜劇類最大贏家，拿下五個獎項的《了不起的麥瑟爾夫人》影集當中，最佳女配角艾莉克絲布斯汀、好萊塢巨星麥克道格拉斯、都到攤位參觀。他們對於即食麵取名「回魂」感到非常有趣。麥克道格拉斯說，他回家會立刻煮來吃，體驗一下回魂的感覺。

張婉愉說，金博家希望，從簡單易煮的即食辣麵，讓外國消費者也能吃到台灣麵條的紮實口感。事實上，從五月亞太區藍帶美食協會公布即食辣麵評比之後，蔥蔥回魂麵拿下台灣第一的成績，銷量翻倍，不少通路商主動要求鋪貨。蔥蔥回魂麵2017年7月上市，兩個月賣破十萬包後，再一次刷新紀錄。

金博家決定進軍海外，目前已經有八個國家，包括美國、加拿大、香港、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳洲等地都有銷售，全世界的消費者，在家裡就可以吃到台灣美食。

(中時電子報)