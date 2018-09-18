明年台清交都辦校內預分發 招聯會籲其他大學跟進

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為改善甄試衝堂的問題，台大明年個人申請招生決定採取「校內預分發」的方式，以留住所有可能的學生。不過招聯會表示，不只是台大，明年清大、交大個人申請也都會採取校內預分發，以解決校內重複錄取、浪費名額等問題。

招聯會執行秘書戴念華今天表示，交大辦理校內聯合分發至少10年了，申請多系組的考生，最後只正取1個志願，希望能減少招生缺額，提供考生更多機會，而清大在106學年也跟進，台大因應校內108學年度將申請入學比例提高，也將於該年度開始辦理校內預分發。

舉辦校內聯合分發是因為歡迎考生同一所學校能多填幾個志願，希望招收到很優秀的學生，但是若考生同一個學校填了5、6個志願，這所學校的確會出現重榜的問題。

校內在第二階段的面試時間撞期，可以讓考生正視自己的志趣，學習取捨選擇，也增加其他學生的錄取機會，如果要把招生名額做有效的運用，校內預分發是非常有效的做法。

至於個人申請每人最多報名6系組，同校能報名多少系組，交、清、台都不一樣，如清大6個、交大3個、台大則是5個，校內預分發放榜後，考生一定要再上甄選入學委員會網站填志願，最後全國統一分發，才算錄取。

另外，招聯會透過甄選會進行「108學年度個人申請招生管道第二階段指定項目甄試日期」調查，發現高度集中於第一及第二周周五至周日期間，特別是4月20日(六)共有288個系組僅安排當日辦理指定項目甄試。

因此，招聯會常委會決議，函請各校就調查結果，盡量分散或調整各組甄試日期，僅安排一日甄試日期之系組，請考量至少增加一日，或提供上、下午至少2梯次供考生選擇。招聯會呼籲各校能夠提供考生更多選擇機會，於各系組開放每位考生至少兩個甄試時段選擇，並且在研議校內辦理預分發的可行性。

(中時 )

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