屏東》決戰路口 選舉看板看熱鬧也看門道

2018年09月19日 07:19 中時 林和生

年底選戰進入倒數階段，各地區重要路口皆掛起選舉看板，從鄉鎮長、代表、議員及縣市長，讓大街小巷瀰漫濃濃選舉味，但外行看熱鬧、內行看門道，看板位置與數量在在透露選舉密碼，因此選將不僅比氣勢、也拚創意，眾人絞盡腦汁就是要展現輸人不輸陣的態勢。

屏東房仲業者方志緯指出，廣告看板掛設地點依區段價格高低不一，但有趣是，如果以選舉為需求，有超過5成以上是贊助，多數是看好你會當選的支持者，這樣的比率在鄉鎮可能更高達8成，所以看板多寡某種程度也反應選戰氣勢。

除內行看門道，投入選戰的選將及幕僚較在意則是成本，有人說，最大型看板一次輸出價格不到4萬元，但紙本文宣看發放數量，每波要超過10萬元以上，通常選民看過就丟，效果不見得比看板好。

長期參與地方政治事務的政壇人士就說，把看板設在重要路口，它就像意見交流的公共空間，也是與選民間的對話，因為民眾總不能眼睛閉著開車過去，所以把想要表達的理念、形象，一次說清楚，看久就印在腦海裡了。

不過凡事有例外，日前因聲援公勇路抵觸戶、咬傷員警而聲名大噪的屏東縣議員蔣月惠，她提出環保選舉5「不」，包括不雇宣傳車、不架看板、旗幟，不設競選總部及不加入任何政黨，靠著平時累積的群眾聲量，盼能殺出重圍。

(中時 )