台灣設計業是做興趣的？他月領26K「10年不調薪」

2018年09月18日 18:37 中時電子報 林郁庭

一名網友抱怨他的工作內容，指出自己在小公司開發部門任職，工作內容卻是「包山包海」，有時假日還要到展場工作，工作量相當龐大一個月薪水卻才領26K，同事甚至透露「工作10年都不會調薪」，讓這名網友直呼「對台灣設計已經快放棄想轉跑道了 」。

原po在網路論壇「mobile01」發文問道：「這樣工作，這樣薪水 要是你會想做嗎？」他自述在某間小公司的開發部門上班，由於老闆時常有新的想法，因此產品一次開發就是18款，在加上業務客人委託的設計圖。

由於公司規模不大，讓他的工作複雜包括「要內銷售、要搞行銷art、平面排版設計、拍照也要，重點沒模特兒要想辦法生出來」。員工甚至連假日都無法休息，「每個月有1個展覽要參加，只要參展就要DM、海報，回來禮拜一繼續接著上班」。

原po說這份工作一個月領26000元，做了快一年不會調薪，而且他還聽課長說他做10年沒調薪半次，叫他趕快離開。沒想到，當原po向主管提離職時，經理還說:「這樣錢很多了，事情這樣不會很多呀！」因此讓原PO怒問：「這樣合理？這樣的工作你們做嗎？對台灣設計已經快放棄想轉跑道了 」

其他網友看了抱怨，紛紛回應「2.6W ?好像便利商店也是這價碼耶」、「開發設計，這樣的工時實在太辛苦」、「對台灣設計已經無感，每個公司都差不多這樣子的型態」、「26k比加油站小員工還要低，可悲」、「該走了，我在銀行當保全也是26k，我還是59歲老頭耶，根本是欺負新人」，還有人突破盲點加酸，「這行業是做興趣的，不是用金錢衡量」。

(中時電子報)