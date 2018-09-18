彩虹眷村新建公廁引地方反對 議員批搶蓋官僚霸凌民意

彩虹眷村旁建新公廁，因太靠近住宅，引發惡臭疑慮，附近居民發起陳情抗議。（黃國峰翻攝）

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彩虹眷村原廁所不敷使用，現在對街建新公廁，因太靠近住宅，引來惡臭疑慮。（黃國峰翻攝）
彩虹眷村旁建新公廁，因太靠近住宅，引發惡臭疑慮，中市議員朱暖英（左）、劉士州（右）要求市府把完整的休憩空間還給春社里民。（黃國峰翻攝）

本意為彩虹眷村遊客上廁所更為充裕、方便的景觀式公廁增建案，因緊鄰住宅擔心惡臭天天飄散入屋、市府未與鄰里溝通等，春社里民日前群起連署陳情。中市議員朱暖英、劉士州要求市府把完整的休憩空間還給里民。建設局表示廁所是合法興建，也會做好環保設施，請民眾放心。

當地居民表示，現有彩虹眷村旁公廁，已經偶有聞到臭味，現在要把公廁蓋在住宅區旁邊，那不是要讓附近居民天天聞「香」，而且附近里民只知是要蓋兒童公園，現工程漸漸現出雛形，才知市府變更原有計劃，要蓋多間廁所在這邊，這麼重大的變更怎沒事先問問里民的意見，事情爆發了才臨時辦公聽會，很多人要上班，根本來不及參加。

朱暖英指出，公兒147用地，面積僅約有91坪，市府強勢搭建六間公廁，嚴重違反比例原則，檢視公園實地，廁所的位置緊連里民住宅，不到10公尺的距離，且公園建設費用僅167萬，廁所無法設置汙水處理，直接將汙水排進週遭水溝，嚴重影響環境衛生，整體廁所規劃欠缺週詳考慮。嚴正抗議林佳龍市府團隊，拒絕傲慢官僚霸凌在地民意，要求市府把完整的休憩空間還給春社里民。

建設局表示，兒147用地設置廁所合乎「臺中市公園及行道樹管理自治條例」第5條規定之可設置服務性設施（如廁所）。且現設置組合移動式廁所，採用15人份汙水處理設施，其汙水處理係經過二道初沉槽與接觸曝氣槽，最終沉澱槽，消毒排放槽到放流水等5處理步驟，符合汙水排放標準。未來完工後將由南屯區公所委外維護管理，清潔頻率以2小時清潔一次，每天清掃至少6次，公廁保持全天「不濕、不髒、不臭」基本服務水準，請民眾安心。

(中時 )

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